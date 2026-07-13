Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американский сенатор Линдси Грэм* перед кончиной заявил, что не может умереть до введения новых антироссийских санкций, пишет Axios.
- Грэм* умер вечером 11 июля после непродолжительной и внезапной болезни.
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Американский сенатор Линдси Грэм* перед кончиной заявил, что не может умереть до введения новых антироссийских санкций, пишет Axios.
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"Грэм* пошутил: "Я не могу сейчас умереть. Мне все еще нужно добиться санкций против России, разобраться с Ираном и нормализовать отношения между Израилем и Саудовской Аравией". Через несколько часов он умер", — говорится в публикации.
Отмечается, что Грэм* перед смертью жаловался на плохое самочувствие.
Сенатор умер вечером 11 июля по местному времени после непродолжительной и внезапной болезни.
Грэм* был известен как один из главных ястребов Вашингтона, который не раз призывал к ужесточению давления на Москву. Так, в 2018-м он представил законопроект "О защите американской безопасности от агрессии Кремля", запрещающий гражданам США совершать операции с российским государственным долгом и госбанками.
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