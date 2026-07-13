Седьмой сезон Школы управления рисками ВТБ подошел к концу

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. В Санкт-Петербурге прошло торжественное вручение дипломов 20 выпускникам седьмого потока Школы управления рисками ВТБ (ШУР), сообщает пресс-служба банка.

В этом году в программе приняли участие студенты из Нижнего Новгорода, Новосибирска, Перми, Самары, Санкт-Петербурга, Севастополя, Симферополя и Томска. На мероприятии выступил член правления кредитной компании Максим Кондратенко.

На седьмой поток было подано 1 733 заявки, по результатам вступительных испытаний к обучению приступил 401 студент.

С первого дня на проекте углубленно изучали такие дисциплины, как риск-менеджмент, финансы, количественное моделирование и машинное обучение. Учебные курсы ШУР основаны на материалах образовательной программы ВТБ "Финансовый анализ и управление рисками". Это отечественная система профессиональной сертификации, на которой обучаются или повышают квалификацию специалисты банковского сектора со всей России.

"В этом году впервые в ШУР был разработан и внедрен продвинутый уровень обучения, на котором студенты изучали учебные материалы по интегрированному риск-менеджменту, ИИ в риск-подразделениях банка, а также выполняли один из трех практических проектов: по машинному обучению, риск-анализу продукта или оценке активов в коммерческом банке", — указывается в сообщении.