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Седьмой сезон Школы управления рисками ВТБ подошел к концу - РИА Новости, 13.07.2026
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15:03 13.07.2026
Седьмой сезон Школы управления рисками ВТБ подошел к концу

Выпускникам седьмого потока Школы управления рисками ВТБ вручили дипломы

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛоготип "ВТБ"
Логотип ВТБ - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. В Санкт-Петербурге прошло торжественное вручение дипломов 20 выпускникам седьмого потока Школы управления рисками ВТБ (ШУР), сообщает пресс-служба банка.
В этом году в программе приняли участие студенты из Нижнего Новгорода, Новосибирска, Перми, Самары, Санкт-Петербурга, Севастополя, Симферополя и Томска. На мероприятии выступил член правления кредитной компании Максим Кондратенко.
На седьмой поток было подано 1 733 заявки, по результатам вступительных испытаний к обучению приступил 401 студент.
С первого дня на проекте углубленно изучали такие дисциплины, как риск-менеджмент, финансы, количественное моделирование и машинное обучение. Учебные курсы ШУР основаны на материалах образовательной программы ВТБ "Финансовый анализ и управление рисками". Это отечественная система профессиональной сертификации, на которой обучаются или повышают квалификацию специалисты банковского сектора со всей России.
"В этом году впервые в ШУР был разработан и внедрен продвинутый уровень обучения, на котором студенты изучали учебные материалы по интегрированному риск-менеджменту, ИИ в риск-подразделениях банка, а также выполняли один из трех практических проектов: по машинному обучению, риск-анализу продукта или оценке активов в коммерческом банке", — указывается в сообщении.
В пресс-службе отмечают, что Школа управления рисками ВТБ была основана в 2019 году для региональных студентов и выпускников вузов с хорошей математической и финансовой подготовкой. За первые шесть потоков Школы более 100 студентов присоединились к команде банка. Проект продолжит активно развиваться – в будущем планируется запуск новых потоков, которые обеспечат дальнейшее сотрудничество кредитной организации с вузами и профессиональным сообществом.
 
 
 
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