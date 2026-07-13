Задержание жителей Ульяновской области по подозрению в организации и участии в запрещенном в РФ экстремистском сообществе

Задержание жителей Ульяновской области по подозрению в организации и участии в запрещенном в РФ экстремистском сообществе

В Ульяновске пять человек задержали за участие в экстремистской организации

Краткий пересказ от РИА ИИ Пятерых жителей Ульяновской области задержали по подозрению в организации и участии в запрещенном экстремистском сообществе.

Четырех фигурантов заключили под стражу, еще одному назначили домашний арест.

Шестого подозреваемого объявили в федеральный розыск.

Возбуждено уголовное дело.

САРАТОВ, 13 июл - РИА Новости. Силовики задержали пятерых жителей Ульяновской области по подозрению в организации и участии в запрещенном в РФ экстремистском сообществе, еще одного фигуранта объявили в розыск, сообщает региональное СУСК.

"По данным следствия, с 2020 года фигуранты организовали и поддерживали на территории города Ульяновска деятельность организации, которая решением Верховного суда РФ признана экстремистской и запрещена на территории страны… Преступная деятельность фигурантов пресечена в результате совместной работы региональных управлений СК, ФСБ России и МВД России при силовой поддержке Росгвардии", - говорится в сообщении следственного управления в канале на платформе " Макс ".

В СУСК добавили, что в отношении четырех фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении одного - домашний арест. Шестой подозреваемый объявлен в федеральный розыск.