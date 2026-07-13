В Ульяновске пять человек задержали за участие в экстремистской организации

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пятерых жителей Ульяновской области задержали по подозрению в организации и участии в запрещенном экстремистском сообществе.
- Четырех фигурантов заключили под стражу, еще одному назначили домашний арест.
- Шестого подозреваемого объявили в федеральный розыск.
- Возбуждено уголовное дело.
САРАТОВ, 13 июл - РИА Новости. Силовики задержали пятерых жителей Ульяновской области по подозрению в организации и участии в запрещенном в РФ экстремистском сообществе, еще одного фигуранта объявили в розыск, сообщает региональное СУСК.
"По данным следствия, с 2020 года фигуранты организовали и поддерживали на территории города Ульяновска деятельность организации, которая решением Верховного суда РФ признана экстремистской и запрещена на территории страны… Преступная деятельность фигурантов пресечена в результате совместной работы региональных управлений СК, ФСБ России и МВД России при силовой поддержке Росгвардии", - говорится в сообщении следственного управления в канале на платформе "Макс".
В СУСК добавили, что в отношении четырех фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении одного - домашний арест. Шестой подозреваемый объявлен в федеральный розыск.
По частям 1 и 2 статьи 282.2 УК РФ (организация и участие в деятельности экстремистской организации) возбуждено уголовное дело. По версии следствия, члены преступной группы пропагандировали насилие и вражду по отношению к представителям институтов власти и гражданам, не поддерживающим экстремистскую идеологию. Им грозит до шести лет лишения свободы.