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В Ульяновске пять человек задержали за участие в экстремистской организации - РИА Новости, 13.07.2026
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15:26 13.07.2026 (обновлено: 15:31 13.07.2026)
В Ульяновске пять человек задержали за участие в экстремистской организации

Пятерых жителей Ульяновска задержали за участие в экстремистской организации

© Следком 73/MAXЗадержание жителей Ульяновской области по подозрению в организации и участии в запрещенном в РФ экстремистском сообществе
Задержание жителей Ульяновской области по подозрению в организации и участии в запрещенном в РФ экстремистском сообществе - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© Следком 73/MAX
Задержание жителей Ульяновской области по подозрению в организации и участии в запрещенном в РФ экстремистском сообществе
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пятерых жителей Ульяновской области задержали по подозрению в организации и участии в запрещенном экстремистском сообществе.
  • Четырех фигурантов заключили под стражу, еще одному назначили домашний арест.
  • Шестого подозреваемого объявили в федеральный розыск.
  • Возбуждено уголовное дело.
САРАТОВ, 13 июл - РИА Новости. Силовики задержали пятерых жителей Ульяновской области по подозрению в организации и участии в запрещенном в РФ экстремистском сообществе, еще одного фигуранта объявили в розыск, сообщает региональное СУСК.
"По данным следствия, с 2020 года фигуранты организовали и поддерживали на территории города Ульяновска деятельность организации, которая решением Верховного суда РФ признана экстремистской и запрещена на территории страны… Преступная деятельность фигурантов пресечена в результате совместной работы региональных управлений СК, ФСБ России и МВД России при силовой поддержке Росгвардии", - говорится в сообщении следственного управления в канале на платформе "Макс".
В СУСК добавили, что в отношении четырех фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении одного - домашний арест. Шестой подозреваемый объявлен в федеральный розыск.
По частям 1 и 2 статьи 282.2 УК РФ (организация и участие в деятельности экстремистской организации) возбуждено уголовное дело. По версии следствия, члены преступной группы пропагандировали насилие и вражду по отношению к представителям институтов власти и гражданам, не поддерживающим экстремистскую идеологию. Им грозит до шести лет лишения свободы.
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