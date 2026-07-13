Воздушную тревогу объявили в семи украинских областях

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В семи областях Украины объявлена воздушная тревога.
- Сигнал воздушной тревоги звучит в Черкасской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской и Николаевской областях.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в семи областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
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Согласно данным онлайн карты, на данный момент сигнал воздушной тревоги звучит в Черкасской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской и Николаевской областях.
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