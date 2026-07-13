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Клиенты НПФ "Т-Пенсия" получили 1,6 млрд рублей от государства в рамках ПДС - РИА Новости, 13.07.2026
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14:41 13.07.2026
Клиенты НПФ "Т-Пенсия" получили 1,6 млрд рублей от государства в рамках ПДС

НПФ "Т-Пенсия" распределил господдержку по ПДС на счета 90 тысяч клиентов

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Клиенты НПФ "Т-Пенсия", который входит в экосистему Т-Банка, получили выплаты от государства за 2025 год по программе долгосрочных сбережений (ПДС) в объеме около 1,6 миллиарда рублей, сообщает банк.
"Более 90 тысяч наших клиентов, выполнивших условия программы, получили 1,6 миллиарда рублей господдержки на личные взносы за 2025 год. Из них около 28% получили максимальный размер выплаты — 36 тысяч рублей. Это реальные деньги, клиенты увидели их на своих счетах в приложении Т-Банка и смогли наглядно оценить финансовый результат от участия в ПДС", - приводятся в сообщении слова генерального директора НПФ "Т-Пенсия" Дмитрия Тарасова.
НПФ "Т-Пенсия" распределил господдержку на счета 90 тысяч клиентов, выполнивших условия программы. Наибольший объем господдержки получили участники в возрасте от 31 до 49 лет: на них приходится 52% выплаченных средств. В 2025 году они наиболее активно пополняли свои ПДС-счета. На втором месте с долей 28% - россияне в возрасте от 50 лет и старше. Молодые люди в возрасте 18-30 лет получили около 20% совокупного объема выплат.
Программа долгосрочных сбережений в НПФ "Т-Пенсия" была запущена в мае 2025 года. На текущий момент в ней участвует около 530 тысяч россиян - клиентов фонда.
ПДС - это сберегательный инструмент, действующий в России с 1 января 2024 года и предусматривающий государственное софинансирование добровольных взносов граждан, размещаемых через негосударственные пенсионные фонды, в течение десяти лет после вступления в программу. Участники программы смогут получить софинансирование со стороны государства в размере до 36 тысяч рублей в год и перевести накопительную пенсию, ранее сформированную в рамках обязательного пенсионного страхования, в ПДС. Минимальный взнос на счет для получения софинансирования от государства — 2000 рублей в год. Деньги каждого участника ПДС застрахованы на сумму до 2,8 миллиона рублей, участники могут ежегодно получать налоговый вычет на уплаченные взносы в размере до 52 тысяч рублей, а также передавать вложенные средства по наследству.
 
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