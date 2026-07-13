Клиенты НПФ "Т-Пенсия" получили 1,6 млрд рублей от государства в рамках ПДС

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Клиенты НПФ "Т-Пенсия", который входит в экосистему Т-Банка, получили выплаты от государства за 2025 год по программе долгосрочных сбережений (ПДС) в объеме около 1,6 миллиарда рублей, сообщает банк.

"Более 90 тысяч наших клиентов, выполнивших условия программы, получили 1,6 миллиарда рублей господдержки на личные взносы за 2025 год. Из них около 28% получили максимальный размер выплаты — 36 тысяч рублей. Это реальные деньги, клиенты увидели их на своих счетах в приложении Т-Банка и смогли наглядно оценить финансовый результат от участия в ПДС", - приводятся в сообщении слова генерального директора НПФ "Т-Пенсия" Дмитрия Тарасова.

НПФ "Т-Пенсия" распределил господдержку на счета 90 тысяч клиентов, выполнивших условия программы. Наибольший объем господдержки получили участники в возрасте от 31 до 49 лет: на них приходится 52% выплаченных средств. В 2025 году они наиболее активно пополняли свои ПДС-счета. На втором месте с долей 28% - россияне в возрасте от 50 лет и старше. Молодые люди в возрасте 18-30 лет получили около 20% совокупного объема выплат.

Программа долгосрочных сбережений в НПФ "Т-Пенсия" была запущена в мае 2025 года. На текущий момент в ней участвует около 530 тысяч россиян - клиентов фонда.