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Стармер призвал к восстановлению перемирия на Ближнем Востоке - РИА Новости, 13.07.2026
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22:47 13.07.2026
Стармер призвал к восстановлению перемирия на Ближнем Востоке

Стармер призвал к возобновлению переговоров между США и Ираном

© REUTERS / Jaimi JoyКир Стармер
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© REUTERS / Jaimi Joy
Кир Стармер. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал к восстановлению перемирия на Ближнем Востоке и возобновлению переговоров между США и Ираном.
  • Кир Стармер также призвал к восстановлению свободы судоходства через Ормузский пролив и заявил, что Британия готова участвовать в обеспечении безопасности судов.
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты намерены обеспечивать безопасность Ормузского пролива и взимать за это сбор в 20% со всех грузов, проходящих через пролив.
ЛОНДОН, 13 июл - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал к восстановлению перемирия на Ближнем Востоке и возобновлению переговоров между США и Ираном.
Американские военные с 8 июля осуществили несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в Кувейте, Бахрейне и Иордании.
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"Нам срочно необходимо добиться возобновления режима прекращения огня и переговоров по нерешенным вопросам", - заявил Стармер на пресс-конференции после встречи так называемой "коалиции желающих" по Украине.
Он также призвал к восстановлению свободы судоходства через Ормузский пролив и заявил, что Британия готова участвовать в обеспечении безопасности судов.
Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что Соединенные Штаты намерены обеспечивать безопасность Ормузского пролива и взимать за это сбор в 20% со всех грузов, проходящих через пролив. По его словам, США вновь вводят морскую блокаду в отношении Ирана, но остальные страны могут пользоваться проливом свободно.
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