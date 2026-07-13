Краткий пересказ от РИА ИИ Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал к восстановлению перемирия на Ближнем Востоке и возобновлению переговоров между США и Ираном.

Кир Стармер также призвал к восстановлению свободы судоходства через Ормузский пролив и заявил, что Британия готова участвовать в обеспечении безопасности судов.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты намерены обеспечивать безопасность Ормузского пролива и взимать за это сбор в 20% со всех грузов, проходящих через пролив.

ЛОНДОН, 13 июл - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал к восстановлению перемирия на Ближнем Востоке и возобновлению переговоров между США и Ираном.

Американские военные с 8 июля осуществили несколько серий атак на Иран . Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив . Иранские военные ответили ударами по базам США в Кувейте, Бахрейне и Иордании.

"Нам срочно необходимо добиться возобновления режима прекращения огня и переговоров по нерешенным вопросам", - заявил Стармер на пресс-конференции после встречи так называемой "коалиции желающих" по Украине.

Он также призвал к восстановлению свободы судоходства через Ормузский пролив и заявил, что Британия готова участвовать в обеспечении безопасности судов.