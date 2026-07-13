США не обсуждали с союзниками введение пошлин в Ормузе, пишет Axios

"США не обсуждали вопрос (введения - ред.) возможных пошлин за обеспечение безопасности Ормузского пролива со своими союзниками в регионе", - пишет портал.

Американские военные с 8 июля осуществили несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в Кувейте, Бахрейне и Иордании.