США не обсуждали с союзниками введение пошлин в Ормузе, пишет Axios

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп заявил о намерении обеспечивать безопасность Ормузского пролива и взимать за это сбор в 20% со всех грузов, проходящих через пролив.
- США не обсуждали вопрос введения пошлин за обеспечение безопасности Ормузского пролива со своими союзниками на Ближнем Востоке.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. США не обсуждали с союзниками на Ближнем Востоке вопрос возможного введения пошлин за обеспечение безопасности Ормузского пролива, сообщает портал Axios со ссылкой на высокопоставленного источника из страны Персидского залива.
Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что Соединенные Штаты намерены обеспечивать безопасность Ормузского пролива и взимать за это сбор в 20% со всех грузов, проходящих через пролив. По его словам, США вновь вводят морскую блокаду в отношении Ирана, но остальные страны могут пользоваться проливом свободно.
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"США не обсуждали вопрос (введения - ред.) возможных пошлин за обеспечение безопасности Ормузского пролива со своими союзниками в регионе", - пишет портал.
Американские военные с 8 июля осуществили несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в Кувейте, Бахрейне и Иордании.