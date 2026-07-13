Рейтинг@Mail.ru
США не обсуждали с союзниками введение пошлин в Ормузе, пишет Axios - РИА Новости, 13.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:44 13.07.2026
США не обсуждали с союзниками введение пошлин в Ормузе, пишет Axios

Axios: США не обсуждали с союзниками на Ближнем Востоке введение пошлин в Ормузе

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил о намерении обеспечивать безопасность Ормузского пролива и взимать за это сбор в 20% со всех грузов, проходящих через пролив.
  • США не обсуждали вопрос введения пошлин за обеспечение безопасности Ормузского пролива со своими союзниками на Ближнем Востоке.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. США не обсуждали с союзниками на Ближнем Востоке вопрос возможного введения пошлин за обеспечение безопасности Ормузского пролива, сообщает портал Axios со ссылкой на высокопоставленного источника из страны Персидского залива.
Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что Соединенные Штаты намерены обеспечивать безопасность Ормузского пролива и взимать за это сбор в 20% со всех грузов, проходящих через пролив. По его словам, США вновь вводят морскую блокаду в отношении Ирана, но остальные страны могут пользоваться проливом свободно.
«
"США не обсуждали вопрос (введения - ред.) возможных пошлин за обеспечение безопасности Ормузского пролива со своими союзниками в регионе", - пишет портал.
Американские военные с 8 июля осуществили несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в Кувейте, Бахрейне и Иордании.
Военнослужащий ВМС США - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
США возобновят блокаду иранских портов и прибрежных зон ночью 14 июля
Вчера, 21:47
 
В миреСШАОрмузский проливИранДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала