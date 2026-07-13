Рейтинг@Mail.ru
Спасатели не нашли возгорания в эвакуированном центре наркологии в Москве - РИА Новости, 13.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:58 13.07.2026
Спасатели не нашли возгорания в эвакуированном центре наркологии в Москве

Спасатели не обнаружили возгорания в центре наркологии на юго-западе Москвы

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС России
Нашивка сотрудника МЧС России - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Нашивка сотрудника МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В лечебном здании научного центра наркологии на улице Болотниковской, 16 в Москве сработала пожарная сигнализация.
  • Возгорания не обнаружено, пострадавших нет.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Спасатели не обнаружили возгорания в лечебном здании научного центра наркологии на юго-западе Москвы, из которого после срабатывания пожарной сигнализации были эвакуированы 150 человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Срабатывание пожарной сигнализации произошло на первом этаже пятиэтажного лечебного здания научного центра наркологии по адресу: улица Болотниковская, 16. Всего из здания были эвакуированы 51 сотрудник и 99 пациентов.
"Загорания нет, сигнализация сработала по неустановленной причине", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что информация о пострадавших не поступала.
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
Почти сто человек эвакуировали из офисного здания на юго-востоке Москвы
17 апреля, 11:13
 
ПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала