Спасатели не нашли возгорания в эвакуированном центре наркологии в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ В лечебном здании научного центра наркологии на улице Болотниковской, 16 в Москве сработала пожарная сигнализация.

Возгорания не обнаружено, пострадавших нет.

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Спасатели не обнаружили возгорания в лечебном здании научного центра наркологии на юго-западе Москвы, из которого после срабатывания пожарной сигнализации были эвакуированы 150 человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Срабатывание пожарной сигнализации произошло на первом этаже пятиэтажного лечебного здания научного центра наркологии по адресу: улица Болотниковская, 16. Всего из здания были эвакуированы 51 сотрудник и 99 пациентов.

"Загорания нет, сигнализация сработала по неустановленной причине", - сказал собеседник агентства.