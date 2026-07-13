Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор назвал основные меры профилактики лихорадки Западного Нила - РИА Новости, 13.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:19 13.07.2026
Роспотребнадзор назвал основные меры профилактики лихорадки Западного Нила

Роспотребнадзор перечислил основные меры профилактики лихорадки Западного Нила

© Фото : Jim Gathany/CDCКомар Culex quinquefasciatus, переносчик лихорадки Западного Нила
Комар Culex quinquefasciatus, переносчик лихорадки Западного Нила - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© Фото : Jim Gathany/CDC
Комар Culex quinquefasciatus, переносчик лихорадки Западного Нила. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Основную меру профилактики лихорадки Западного Нила составляет защита от укусов комаров.
  • Для этого рекомендуется использовать репелленты, антимоскитные сетки, фумигаторы, избегать стоячей воды и нахождения в заболоченных местах.
  • Симптомы лихорадки Западного Нила могут включать высокую температуру, головную боль, мышечные боли и сыпь, при появлении которых следует обратиться к врачу.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Основными мерами профилактики лихорадки Западного Нила является защита от укусов комаров, для этого можно использовать средства для защиты от насекомых, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Основа профилактики против лихорадки – защита от укусов комаров. Во время отдыха на природе нужно использовать репелленты, дома или на даче – антимоскитные сетки, фумигаторы, следить, чтобы на дачах, балконах и лоджиях, во дворе не было емкостей с затхлой водой, избегать нахождения в заболоченных местах", - говорится в сообщении.
Комар - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
Туристам в Азии рассказали, как снизить риск заражения лихорадкой денге
11 июля, 05:24
В Роспотребнадзоре пояснили, что симптомы лихорадки Западного Нила могут включать высокую температуру, головную боль, мышечные боли и сыпь. При появлении признаков недомогания следует немедленно обратиться к врачу.
России заболевание регистрируется с 1999 года, в основном в южных регионах страны, где эта инфекция стала эндемичной, однако вирус не передается от человека к человеку", - уточнили в ведомстве.
Ранее в Роспотребнадзоре по Волгоградской области сообщили о первом зарегистрированном случае заболевания лихорадкой Западного Нила.
Врач в защитном костюме возле Центра лечения лихорадки Эбола в Бунии, ДР Конго - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
Число погибших от лихорадки Эбола в ДР Конго достигло 648 человек
11 июля, 05:21
 
Здоровье - ОбществоРоссияВолгоградская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала