Роспотребнадзор назвал основные меры профилактики лихорадки Западного Нила

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Основную меру профилактики лихорадки Западного Нила составляет защита от укусов комаров.
- Для этого рекомендуется использовать репелленты, антимоскитные сетки, фумигаторы, избегать стоячей воды и нахождения в заболоченных местах.
- Симптомы лихорадки Западного Нила могут включать высокую температуру, головную боль, мышечные боли и сыпь, при появлении которых следует обратиться к врачу.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Основными мерами профилактики лихорадки Западного Нила является защита от укусов комаров, для этого можно использовать средства для защиты от насекомых, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Основа профилактики против лихорадки – защита от укусов комаров. Во время отдыха на природе нужно использовать репелленты, дома или на даче – антимоскитные сетки, фумигаторы, следить, чтобы на дачах, балконах и лоджиях, во дворе не было емкостей с затхлой водой, избегать нахождения в заболоченных местах", - говорится в сообщении.
В Роспотребнадзоре пояснили, что симптомы лихорадки Западного Нила могут включать высокую температуру, головную боль, мышечные боли и сыпь. При появлении признаков недомогания следует немедленно обратиться к врачу.
"В России заболевание регистрируется с 1999 года, в основном в южных регионах страны, где эта инфекция стала эндемичной, однако вирус не передается от человека к человеку", - уточнили в ведомстве.
Ранее в Роспотребнадзоре по Волгоградской области сообщили о первом зарегистрированном случае заболевания лихорадкой Западного Нила.