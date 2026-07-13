Роспотребнадзор назвал основные меры профилактики лихорадки Западного Нила

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Основными мерами профилактики лихорадки Западного Нила является защита от укусов комаров, для этого можно использовать средства для защиты от насекомых, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Основа профилактики против лихорадки – защита от укусов комаров. Во время отдыха на природе нужно использовать репелленты, дома или на даче – антимоскитные сетки, фумигаторы, следить, чтобы на дачах, балконах и лоджиях, во дворе не было емкостей с затхлой водой, избегать нахождения в заболоченных местах", - говорится в сообщении.