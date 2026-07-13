В Подмосковье двухлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа

Краткий пересказ от РИА ИИ Двухлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа в поселке базы отдыха «Солнечная Поляна» Одинцовского городского округа.

Родители оставили ребенка без присмотра в комнате с открытым окном, после чего мальчик забрался на подоконник, оперся на москитную сетку и выпал из окна.

Пострадавший был госпитализирован в медицинское учреждение с различными травмами.

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Двухлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа дома в поселке базы отдыха в подмосковном Одинцовском городском округе, он госпитализирован, сообщает прокуратура Московской области.

"Около 10 утра 13 июля в поселке базы отдыха "Солнечная Поляна" Одинцовского городского округа 2-летний мальчик выпал из окна квартиры на 4-м этаже", - говорится в официальном канале ведомства на платформе " Макс ".

По предварительным данным, родители оставили ребенка без присмотра в комнате с открытым окном. Мальчик забрался на подоконник, оперся на москитную сетку и выпал из окна.

"С различными травмами пострадавший был госпитализирован в медицинское учреждение, ему оказывается необходимая помощь", - добавили в прокуратуре.