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В Подмосковье двухлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа - РИА Новости, 13.07.2026
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22:50 13.07.2026
В Подмосковье двухлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа

В Подмосковье двухлетний мальчик выпал из окна четвертого этажа

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Двухлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа в поселке базы отдыха «Солнечная Поляна» Одинцовского городского округа.
  • Родители оставили ребенка без присмотра в комнате с открытым окном, после чего мальчик забрался на подоконник, оперся на москитную сетку и выпал из окна.
  • Пострадавший был госпитализирован в медицинское учреждение с различными травмами.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Двухлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа дома в поселке базы отдыха в подмосковном Одинцовском городском округе, он госпитализирован, сообщает прокуратура Московской области.
"Около 10 утра 13 июля в поселке базы отдыха "Солнечная Поляна" Одинцовского городского округа 2-летний мальчик выпал из окна квартиры на 4-м этаже", - говорится в официальном канале ведомства на платформе "Макс".
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По предварительным данным, родители оставили ребенка без присмотра в комнате с открытым окном. Мальчик забрался на подоконник, оперся на москитную сетку и выпал из окна.
"С различными травмами пострадавший был госпитализирован в медицинское учреждение, ему оказывается необходимая помощь", - добавили в прокуратуре.
Надзорный орган устанавливает обстоятельства произошедшего. Также ведовство взяло под контроль ход и результаты процессуальной проверки по данному факту.
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