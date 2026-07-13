При обрушении моста в приморской бухте Муравьиная пострадали люди

Краткий пересказ от РИА ИИ
- При обрушении моста в бухте Муравьиная в приморском городе Артем есть пострадавшие.
- По предварительной информации, погибшие отсутствуют.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Пострадавшие есть при обрушении моста в бухте Муравьиная в приморском городе Артем, погибших, предварительно, нет, сообщил глава округа Вячеслав Квон.
"Пострадавших осмотрели медики... По предварительной информации погибших нет", - сказал он.
На месте обрушения моста в приморском Артеме работают экстренные службы.