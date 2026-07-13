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При обрушении моста в приморской бухте Муравьиная пострадали люди - РИА Новости, 13.07.2026
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09:28 13.07.2026 (обновлено: 09:36 13.07.2026)
При обрушении моста в приморской бухте Муравьиная пострадали люди

При обрушении моста в приморской бухте Муравьиная пострадали люди, погибших нет

© Фото : предоставлено ОАО "Наш дом - Приморье"Вид на бухту Муравьиная в Приморье
Вид на бухту Муравьиная в Приморье - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© Фото : предоставлено ОАО "Наш дом - Приморье"
Вид на бухту Муравьиная в Приморье. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При обрушении моста в бухте Муравьиная в приморском городе Артем есть пострадавшие.
  • По предварительной информации, погибшие отсутствуют.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Пострадавшие есть при обрушении моста в бухте Муравьиная в приморском городе Артем, погибших, предварительно, нет, сообщил глава округа Вячеслав Квон.
"Пострадавших осмотрели медики... По предварительной информации погибших нет", - сказал он.
На месте обрушения моста в приморском Артеме работают экстренные службы.
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