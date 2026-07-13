Норвегия перешла к поддержке ядерных миссий НАТО, заявил посол

Краткий пересказ от РИА ИИ Норвегия перешла к поддержке ядерных миссий НАТО обычной авиацией.

Россия негативно относится к такому взаимодействию стран НАТО и считает его подрывающим режим Договора о нераспространении ядерного оружия.

Сергей Лавров заявил, что РФ будет отстаивать принципы нераспространения ядерного оружия и выступать против действий, которые могут спровоцировать гонку ядерных вооружений.

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Норвегия перешла к поддержке ядерных миссий НАТО обычной авиацией, Россия негативно относится к такому взаимодействию альянса и рассматривает его как ядерные миссии, подрывающие режим Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил посол России в Осло Николай Корчунов.

Глава дипмиссии заявил "Известиям", что Норвегия открыто перешла к поддержке ядерных миссий НАТО обычной авиацией.

"Российская сторона резко негативно относится к такому взаимодействию стран Североатлантического альянса, рассматривая его как совместные ядерные миссии, подрывающие режим ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия), безопасность в Евро-Арктическом регионе и глобальную стабильность в более широком смысле", - сказал Корчунов газете.