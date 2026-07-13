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Норвегия перешла к поддержке ядерных миссий НАТО, заявил посол - РИА Новости, 13.07.2026
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00:03 13.07.2026
Норвегия перешла к поддержке ядерных миссий НАТО, заявил посол

Корчунов: РФ негативно относится к поддержке Норвегией ядерных миссий НАТО

© Фото : МИД РоссииПосол России в Норвегии Николай Корчунов
Посол России в Норвегии Николай Корчунов - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© Фото : МИД России
Посол России в Норвегии Николай Корчунов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Норвегия перешла к поддержке ядерных миссий НАТО обычной авиацией.
  • Россия негативно относится к такому взаимодействию стран НАТО и считает его подрывающим режим Договора о нераспространении ядерного оружия.
  • Сергей Лавров заявил, что РФ будет отстаивать принципы нераспространения ядерного оружия и выступать против действий, которые могут спровоцировать гонку ядерных вооружений.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Норвегия перешла к поддержке ядерных миссий НАТО обычной авиацией, Россия негативно относится к такому взаимодействию альянса и рассматривает его как ядерные миссии, подрывающие режим Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил посол России в Осло Николай Корчунов.
Глава дипмиссии заявил "Известиям", что Норвегия открыто перешла к поддержке ядерных миссий НАТО обычной авиацией.
"Российская сторона резко негативно относится к такому взаимодействию стран Североатлантического альянса, рассматривая его как совместные ядерные миссии, подрывающие режим ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия), безопасность в Евро-Арктическом регионе и глобальную стабильность в более широком смысле", - сказал Корчунов газете.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что РФ будет отстаивать принципы нераспространения ядерного оружия и выступать категорически против действий, которые могут подорвать эти принципы и спровоцировать гонку ядерных вооружений.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
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