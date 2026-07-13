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В Нижнем Новгороде американец получил восемь лет колонии за хищения - РИА Новости, 13.07.2026
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14:30 13.07.2026 (обновлено: 15:08 13.07.2026)
В Нижнем Новгороде американец получил восемь лет колонии за хищения

В Нижнем Новгороде американец получил 8 лет колонии за хищения у родственников

© Фото : Нижегородский областной суд/ВКонтактеГражданин США, обвиняемый в хищении денег родственников и знакомых из России. 13 июля 2026
Гражданин США, обвиняемый в хищении денег родственников и знакомых из России. 13 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© Фото : Нижегородский областной суд/ВКонтакте
Гражданин США, обвиняемый в хищении денег родственников и знакомых из России. 13 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нижегородский районный суд приговорил гражданина США к восьми годам колонии за хищения денег у родственников и знакомых из России.
  • Он также незаконно находился на территории страны.
  • Подсудимый обманул брата своей жены и других потерпевших на общую сумму около 6,3 миллиона рублей.
КАЗАНЬ, 13 июл – РИА Новости. Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода приговорил гражданина США к восьми годам колонии за хищения денег родственников и знакомых из России, сообщает Нижегородский областной суд.
"Подсудимый признан виновным в совершении инкриминируемых преступлений, ему окончательно назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
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Гражданские иски потерпевших удовлетворены в полном объеме.
По данным суда, гражданин США незаконно находился на территории Российской Федерации. Он обвинялся в совершении четырех эпизодов мошенничества в крупном размере и мошенничестве в особо крупном размере.
Судом установлено, что в 2022 году под предлогом оформления документов для выезда на постоянное место жительство в США мужчина обманул брата своей жены и завладел его деньгами в сумме около 4,3 миллиона рублей, а также под предлогом покупки автомашины и доставки ее из США в РФ по более низкой цене обманул нескольких потерпевших на сумму 2 миллиона рублей.
Подсудимый свою вину в инкриминируемых преступлениях не признал.
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