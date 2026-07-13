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В Москве из центра наркологии эвакуировали более 100 человек - РИА Новости, 13.07.2026
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13:44 13.07.2026
В Москве из центра наркологии эвакуировали более 100 человек

На юго-западе Москвы из центра наркологии эвакуировали более 100 человек

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкНашивки на форме сотрудников МЧС
Нашивки на форме сотрудников МЧС - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Нашивки на форме сотрудников МЧС . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Из пятиэтажного лечебного здания научного центра наркологии на юго-западе Москвы эвакуировали 150 человек.
  • Причина срабатывания пожарной сигнализации на первом этаже здания устанавливается.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Сто пятьдесят человек эвакуировали из пятиэтажного лечебного здания научного центра наркологии на юго-западе Москвы после срабатывания пожарной сигнализации, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"На первом этаже пятиэтажного лечебного здания научного центра наркологии сработала пожарная сигнализация", - сказал собеседник агентства.
По его словам, из здания (адрес: улица Болотниковская, 16) эвакуированы 51 сотрудник и 99 пациентов. Причина срабатывания пожарной сигнализации устанавливается.
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