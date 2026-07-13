В Москве из центра наркологии эвакуировали более 100 человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Из пятиэтажного лечебного здания научного центра наркологии на юго-западе Москвы эвакуировали 150 человек.
- Причина срабатывания пожарной сигнализации на первом этаже здания устанавливается.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Сто пятьдесят человек эвакуировали из пятиэтажного лечебного здания научного центра наркологии на юго-западе Москвы после срабатывания пожарной сигнализации, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"На первом этаже пятиэтажного лечебного здания научного центра наркологии сработала пожарная сигнализация", - сказал собеседник агентства.
По его словам, из здания (адрес: улица Болотниковская, 16) эвакуированы 51 сотрудник и 99 пациентов. Причина срабатывания пожарной сигнализации устанавливается.