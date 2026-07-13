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В Москве по программе капремонта обновили 35 домов с угловыми балконами - РИА Новости, 14.07.2026
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09:29 13.07.2026 (обновлено: 14:43 14.07.2026)

В Москве по программе капремонта обновили 35 домов с угловыми балконами

© Фото : Пресс-служба Фонда капремонта МосквыДом в Москве
Дом в Москве - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© Фото : Пресс-служба Фонда капремонта Москвы
Дом в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Тридцать пять домов с угловыми балконами обновили в Москве по программе капитального ремонта, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"За время реализации программы капитального ремонта в столице специалисты комплекса городского хозяйства Москвы обновили 35 домов с угловыми балконами. Этот важный элемент часто встречается у домов, построенных в конструктивистском стиле", - говорится в сообщении.
Как отмечается на сайте, для сохранения исторического облика зданий, сотрудники Фонда капитального ремонта Москвы создают уникальные проекты проведения работ и подбирают наиболее подходящие материалы и технологии.
Специалисты восстанавливают фасады, кровельные покрытия, подвальные помещения и меняют инженерные коммуникации, уточняется в сообщении.
В комплексе городского хозяйства Москвы подчеркнули, что региональная программа капитального ремонта жилого фонда соответствует целям и задачам национального проекта "Инфраструктура для жизни".
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