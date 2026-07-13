В Москве по программе капремонта обновили 35 домов с угловыми балконами

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Тридцать пять домов с угловыми балконами обновили в Москве по программе капитального ремонта, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"За время реализации программы капитального ремонта в столице специалисты комплекса городского хозяйства Москвы обновили 35 домов с угловыми балконами. Этот важный элемент часто встречается у домов, построенных в конструктивистском стиле", - говорится в сообщении.

Как отмечается на сайте, для сохранения исторического облика зданий, сотрудники Фонда капитального ремонта Москвы создают уникальные проекты проведения работ и подбирают наиболее подходящие материалы и технологии.

Специалисты восстанавливают фасады, кровельные покрытия, подвальные помещения и меняют инженерные коммуникации, уточняется в сообщении.