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Дети в новых регионах могут изучать украинский язык, заявила Львова-Белова - РИА Новости, 13.07.2026
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18:27 13.07.2026
Дети в новых регионах могут изучать украинский язык, заявила Львова-Белова

Львова-Белова: дети в новых регионах могут по желанию изучать украинский язык

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дети в новых регионах России могут факультативно изучать украинский язык, но этой возможностью пользуются редко.
  • Около миллиона детей в Новороссии остались бы без школы, если бы обучение не было доступно на русском языке.
  • Российское законодательство не требует отказа от украинского гражданства при оформлении документов и гражданства детям.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Дети, проживающие в новых регионах России, имеют возможность по желанию факультативно изучать украинский язык, но этой возможностью пользуются редко, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
"Мы предлагаем изучать украинский язык факультативно, по желанию, но этой возможностью пользуются очень мало человек… Возможность изучать украинский язык в школах новых регионов есть, но ей редко пользуются", - сказала она в ходе круглого стола постоянного представительства РФ при ОБСЕ "Миф о "похищенных украинских детях": разоблачение западной пропаганды".
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Детский омбудсмен отметила, что около миллиона детей в Новороссии остались бы без школы, если бы Россия не дала им возможность учиться на русском языке, который для них является родным. Львова-Белова при этом подчеркнула, что только треть детей с Украины, проживающих в странах Евросоюза, охвачены украинским образованием, и то дистанционно.
"Осуществляемое нами оформление документов и гражданства детям иногда называют стиранием национальной идентичности, однако российское законодательство не требует отказа от украинского гражданства, ребята сохраняют свою правовую связь с родиной", - уточнила она.
По словам уполномоченного, все российские меры направлены исключительно на заботу о комфорте и безопасности детей, получение ими медицинской помощи, образования и социальной поддержки.
"При этом, уже становясь совершеннолетними, ребята сами смогут выбрать место своего проживания - остаться в России, переехать на Украину или в другие страны", - добавила Львова-Белова.
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