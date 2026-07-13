Краткий пересказ от РИА ИИ Дети в новых регионах России могут факультативно изучать украинский язык, но этой возможностью пользуются редко.

Около миллиона детей в Новороссии остались бы без школы, если бы обучение не было доступно на русском языке.

Российское законодательство не требует отказа от украинского гражданства при оформлении документов и гражданства детям.

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Дети, проживающие в новых регионах России, имеют возможность по желанию факультативно изучать украинский язык, но этой возможностью пользуются редко, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

"Мы предлагаем изучать украинский язык факультативно, по желанию, но этой возможностью пользуются очень мало человек… Возможность изучать украинский язык в школах новых регионов есть, но ей редко пользуются", - сказала она в ходе круглого стола постоянного представительства РФ при ОБСЕ "Миф о "похищенных украинских детях": разоблачение западной пропаганды".

Детский омбудсмен отметила, что около миллиона детей в Новороссии остались бы без школы, если бы Россия не дала им возможность учиться на русском языке, который для них является родным. Львова-Белова при этом подчеркнула, что только треть детей с Украины, проживающих в странах Евросоюза, охвачены украинским образованием, и то дистанционно.

"Осуществляемое нами оформление документов и гражданства детям иногда называют стиранием национальной идентичности, однако российское законодательство не требует отказа от украинского гражданства, ребята сохраняют свою правовую связь с родиной", - уточнила она.

По словам уполномоченного, все российские меры направлены исключительно на заботу о комфорте и безопасности детей, получение ими медицинской помощи, образования и социальной поддержки.