Почти 350 детей погибли в конфликте с Украиной, заявила Львова-Белова

Краткий пересказ от РИА ИИ Почти 350 несовершеннолетних погибли и 1606 пострадали во время вооруженного конфликта с Украиной, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

С 2014 года представителями киевского режима совершаются многочисленные преступления в отношении мирного населения на территориях ДНР и ЛНР, в том числе несовершеннолетних, отметила Львова-Белова.

В аппарат детского омбудсмена ежедневно поступают сводки о погибших и раненых детях в результате прилетов дронов.

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Почти 350 несовершеннолетних погибли во время вооруженного конфликта с Украиной, 1606 детей пострадали, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

По словам детского омбудсмена, с 2014 года представителями киевского режима совершаются многочисленные преступления в отношении мирного населения на территориях ДНР ЛНР , в том числе несовершеннолетних. Она отметила, что украинская страна называет это антитеррористической операцией, ведя войну на уничтожение собственных граждан.

"По данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации, с 2014 году в вооруженном конфликте погибли 346 несовершеннолетних, получили ранения 1606 детей. Я навещала в больницах детей с минно-взрывными травмами, все они безвинно пострадали от нападения Украины", - рассказала Львова-Белова в ходе круглого стола постоянного представительства РФ при ОБСЕ "Миф о "похищенных украинских детях": разоблачение западной пропаганды".