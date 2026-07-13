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Почти 350 детей погибли в конфликте с Украиной, заявила Львова-Белова - РИА Новости, 13.07.2026
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17:39 13.07.2026
Почти 350 детей погибли в конфликте с Украиной, заявила Львова-Белова

Львова-Белова: в конфликте с Украиной погибли 346 детей, 1606 пострадали

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Почти 350 несовершеннолетних погибли и 1606 пострадали во время вооруженного конфликта с Украиной, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
  • С 2014 года представителями киевского режима совершаются многочисленные преступления в отношении мирного населения на территориях ДНР и ЛНР, в том числе несовершеннолетних, отметила Львова-Белова.
  • В аппарат детского омбудсмена ежедневно поступают сводки о погибших и раненых детях в результате прилетов дронов.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Почти 350 несовершеннолетних погибли во время вооруженного конфликта с Украиной, 1606 детей пострадали, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
По словам детского омбудсмена, с 2014 года представителями киевского режима совершаются многочисленные преступления в отношении мирного населения на территориях ДНР и ЛНР, в том числе несовершеннолетних. Она отметила, что украинская страна называет это антитеррористической операцией, ведя войну на уничтожение собственных граждан.
"По данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации, с 2014 году в вооруженном конфликте погибли 346 несовершеннолетних, получили ранения 1606 детей. Я навещала в больницах детей с минно-взрывными травмами, все они безвинно пострадали от нападения Украины", - рассказала Львова-Белова в ходе круглого стола постоянного представительства РФ при ОБСЕ "Миф о "похищенных украинских детях": разоблачение западной пропаганды".
Детский омбудсмен подчеркнула, что в ее аппарат ежедневно поступают сводки о погибших и раненых детях в результате прилетов дронов. Поэтому для России важно, чтобы об этих фактах знала международная общественность.
Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
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