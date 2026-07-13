Львова-Белова рассказала о жалобах на нарушения прав детей в Европе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аппарат уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой приходят обращения от граждан Украины.
- Граждане Украины сообщают о нарушениях прав несовершеннолетних в странах Европы, в том числе о невозвращении детей, помещенных в социальные учреждения.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что в ее аппарат приходят обращения от граждан Украины по вопросу нарушений прав несовершеннолетних в странах Европы, в том числе о невозвращении детей, помещенных в социальные учреждения.
"К нам в аппарат также приходят обращения от граждан Украины по вопросу нарушений прав несовершеннолетних в странах Европы, в том числе о невозвращении детей, которых поместили в социальные учреждения", - рассказала Львова-Белова в ходе круглого стола постоянного представительства РФ при ОБСЕ "Миф о "похищенных украинских детях": разоблачение западной пропаганды".
Львова-Белова рассказала о воссоединении детей с семьями на Украине
10 октября 2025, 22:15