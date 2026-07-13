Львова-Белова рассказала о жалобах на нарушения прав детей в Европе

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что в ее аппарат приходят обращения от граждан Украины по вопросу нарушений прав несовершеннолетних в странах Европы, в том числе о невозвращении детей, помещенных в социальные учреждения.