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Львова-Белова рассказала о жалобах на нарушения прав детей в Европе - РИА Новости, 13.07.2026
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16:45 13.07.2026
Львова-Белова рассказала о жалобах на нарушения прав детей в Европе

Львова-Белова получает обращения от украинцев о нарушениях прав детей в Европе

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМария Львова-Белова
Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Мария Львова-Белова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В аппарат уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой приходят обращения от граждан Украины.
  • Граждане Украины сообщают о нарушениях прав несовершеннолетних в странах Европы, в том числе о невозвращении детей, помещенных в социальные учреждения.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что в ее аппарат приходят обращения от граждан Украины по вопросу нарушений прав несовершеннолетних в странах Европы, в том числе о невозвращении детей, помещенных в социальные учреждения.
"К нам в аппарат также приходят обращения от граждан Украины по вопросу нарушений прав несовершеннолетних в странах Европы, в том числе о невозвращении детей, которых поместили в социальные учреждения", - рассказала Львова-Белова в ходе круглого стола постоянного представительства РФ при ОБСЕ "Миф о "похищенных украинских детях": разоблачение западной пропаганды".
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