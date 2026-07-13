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Корабли ВМФ России и Китая провели совместные стрельбы в Желтом море - РИА Новости, 13.07.2026
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05:04 13.07.2026
Корабли ВМФ России и Китая провели совместные стрельбы в Желтом море

Корабли ВМФ России и НОАК в ходе учений провели стрельбы в Желтом море

© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкГвардейский ракетный крейсер "Варяг", прибывший в составе отряда кораблей Тихоокеанского флота РФ на военно-морскую базу города Циндао восточной китайской провинции Шаньду
Гвардейский ракетный крейсер Варяг, прибывший в составе отряда кораблей Тихоокеанского флота РФ на военно-морскую базу города Циндао восточной китайской провинции Шаньду - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Анна Раткогло
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Гвардейский ракетный крейсер "Варяг", прибывший в составе отряда кораблей Тихоокеанского флота РФ на военно-морскую базу города Циндао восточной китайской провинции Шаньду. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Корабли Военно-морского флота России и военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая провели совместные стрельбы в ходе учения «Морское взаимодействие-2026» в Желтом море.
  • В ходе учений экипажи кораблей отработали задачи противодействия современным угрозам, включая совместное маневрирование, противолодочные задачи, борьбу с надводными кораблями условного противника и спасательные действия.
  • В учениях участвуют корабли ТОФ и ВМС НОАК, среди которых гвардейский крейсер «Варяг», корвет «Резкий», дизель-электрическая подводная лодка «Уфа» и другие.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Корабли Военно-морского флота России и военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (ВМС НОАК) провели совместные стрельбы в ходе учения "Морское взаимодействие-2026" в Желтом море, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота (ТОФ).
Совместные российско-китайские учения "Морское взаимодействие-2026" проходят в акватории Желтого моря с 6 по 13 июля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что учения не направлены против кого-либо, сотрудничество двух стран - фактор, способствующий безопасности в регионе.
Гвардейский ракетный крейсер Варяг, прибывший в составе отряда кораблей Тихоокеанского флота РФ на военно-морскую базу города Циндао восточной китайской провинции Шаньдун - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
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"Экипажи кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая отработали в Желтом море задачи противодействия современным угрозам в ходе проведения морского этапа учения "Морское взаимодействие-2026", - говорится в сообщении.
В ТОФ рассказали, что в течение нескольких дней корабли двух стран в составе совместного отряда выполняли стрельбы из артиллерийских установок и пулеметных комплексов, отражая условное нападение робототехнических комплексов - беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров.
"Кроме того, экипажи кораблей отработали совместное маневрирование, противолодочные задачи, борьбу с надводными кораблями условного противника и спасательные действия", - сказали в пресс-службе.
В учениях участвуют корабли ТОФ гвардейский крейсер "Варяг", корвет "Резкий", дизель-электрическая подводная лодка "Уфа" и спасательное судно "Игорь Белоусов". От ВМС НОАК задействованы эсминцы "Аньшань" и "Кайфын", фрегат "Уху", дизель-электрическая подводная лодка типа "Юань", универсальный транспорт снабжения "Кэкэсили-ху" и спасательное судно "Янчэнху".
Гвардейский ракетный крейсер Варяг, прибывший в составе отряда кораблей Тихоокеанского флота РФ на военно-морскую базу города Циндао восточной китайской провинции Шаньду. 5 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
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БезопасностьРоссияЖелтое мореКитайДмитрий ПесковТихоокеанский флот ВМФ РоссииНародно-освободительная армия Китая
 
 
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