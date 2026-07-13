Гвардейский ракетный крейсер "Варяг", прибывший в составе отряда кораблей Тихоокеанского флота РФ на военно-морскую базу города Циндао восточной китайской провинции Шаньду. Архивное фото

Гвардейский ракетный крейсер "Варяг", прибывший в составе отряда кораблей Тихоокеанского флота РФ на военно-морскую базу города Циндао восточной китайской провинции Шаньду

Корабли ВМФ России и Китая провели совместные стрельбы в Желтом море

Краткий пересказ от РИА ИИ Корабли Военно-морского флота России и военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая провели совместные стрельбы в ходе учения «Морское взаимодействие-2026» в Желтом море.

В ходе учений экипажи кораблей отработали задачи противодействия современным угрозам, включая совместное маневрирование, противолодочные задачи, борьбу с надводными кораблями условного противника и спасательные действия.

В учениях участвуют корабли ТОФ и ВМС НОАК, среди которых гвардейский крейсер «Варяг», корвет «Резкий», дизель-электрическая подводная лодка «Уфа» и другие.

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Корабли Военно-морского флота России и военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (ВМС НОАК) провели совместные стрельбы в ходе учения "Морское взаимодействие-2026" в Желтом море, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота (ТОФ).

Совместные российско-китайские учения "Морское взаимодействие-2026" проходят в акватории Желтого моря с 6 по 13 июля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что учения не направлены против кого-либо, сотрудничество двух стран - фактор, способствующий безопасности в регионе.

"Экипажи кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая отработали в Желтом море задачи противодействия современным угрозам в ходе проведения морского этапа учения "Морское взаимодействие-2026", - говорится в сообщении.

В ТОФ рассказали, что в течение нескольких дней корабли двух стран в составе совместного отряда выполняли стрельбы из артиллерийских установок и пулеметных комплексов, отражая условное нападение робототехнических комплексов - беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров.

"Кроме того, экипажи кораблей отработали совместное маневрирование, противолодочные задачи, борьбу с надводными кораблями условного противника и спасательные действия", - сказали в пресс-службе.