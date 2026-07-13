Корабли ВМФ России и Китая провели совместные стрельбы в Желтом море

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Корабли Военно-морского флота России и военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая провели совместные стрельбы в ходе учения «Морское взаимодействие-2026» в Желтом море.
- В ходе учений экипажи кораблей отработали задачи противодействия современным угрозам, включая совместное маневрирование, противолодочные задачи, борьбу с надводными кораблями условного противника и спасательные действия.
- В учениях участвуют корабли ТОФ и ВМС НОАК, среди которых гвардейский крейсер «Варяг», корвет «Резкий», дизель-электрическая подводная лодка «Уфа» и другие.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Корабли Военно-морского флота России и военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (ВМС НОАК) провели совместные стрельбы в ходе учения "Морское взаимодействие-2026" в Желтом море, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота (ТОФ).
Совместные российско-китайские учения "Морское взаимодействие-2026" проходят в акватории Желтого моря с 6 по 13 июля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что учения не направлены против кого-либо, сотрудничество двух стран - фактор, способствующий безопасности в регионе.
"Экипажи кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая отработали в Желтом море задачи противодействия современным угрозам в ходе проведения морского этапа учения "Морское взаимодействие-2026", - говорится в сообщении.
В ТОФ рассказали, что в течение нескольких дней корабли двух стран в составе совместного отряда выполняли стрельбы из артиллерийских установок и пулеметных комплексов, отражая условное нападение робототехнических комплексов - беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров.
"Кроме того, экипажи кораблей отработали совместное маневрирование, противолодочные задачи, борьбу с надводными кораблями условного противника и спасательные действия", - сказали в пресс-службе.
В учениях участвуют корабли ТОФ гвардейский крейсер "Варяг", корвет "Резкий", дизель-электрическая подводная лодка "Уфа" и спасательное судно "Игорь Белоусов". От ВМС НОАК задействованы эсминцы "Аньшань" и "Кайфын", фрегат "Уху", дизель-электрическая подводная лодка типа "Юань", универсальный транспорт снабжения "Кэкэсили-ху" и спасательное судно "Янчэнху".