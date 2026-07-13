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Командование ВСУ попыталось снять деньги с карт погибших боевиков - РИА Новости, 13.07.2026
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06:44 13.07.2026
Командование ВСУ попыталось снять деньги с карт погибших боевиков

РИА Новости: командир ВСУ пытался обналичить деньги с банковских карт погибших

© AP Photo / Andrii MarienkoВоеннослужащие ВСУ с зенитным орудием
Военнослужащие ВСУ с зенитным орудием - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© AP Photo / Andrii Marienko
Военнослужащие ВСУ с зенитным орудием . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Командир 430-го полка беспилотных систем ВСУ Евгений Ткаченко пытался скрыть уничтожение нескольких своих расчетов в Харьковской области.
  • Евгений Ткаченко приказал обналичить деньги с банковских карт подчиненного личного состава.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Командир 430-го полка беспилотных систем ВСУ Евгений Ткаченко попытался обналичить деньги с банковских карт подчиненного личного состава и скрыть уничтожение нескольких своих расчетов в Харьковской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Командир 430-го полка беспилотных систем ВСУ Евгений Ткаченко не только пытался скрыть уничтожение нескольких своих расчетов, но и приказал обналичить все деньги с карт подчиненного личного состава", - рассказали силовики.
Собеседник отметил, что в населенном пункте Зиньковское в Харьковской области был ликвидирован командир взвода ударных БПЛА 430-го полка беспилотных систем ВСУ старший лейтенант Роман Базавлук, а в районе Лозовой ликвидирован замполит 2-го батальона беспилотных систем 113-й бригады терробороны ВСУ майор Андрей Притюпа.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьВооруженные силы Украины
 
 
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