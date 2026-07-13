Командование ВСУ попыталось снять деньги с карт погибших боевиков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Командир 430-го полка беспилотных систем ВСУ Евгений Ткаченко пытался скрыть уничтожение нескольких своих расчетов в Харьковской области.
- Евгений Ткаченко приказал обналичить деньги с банковских карт подчиненного личного состава.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Командир 430-го полка беспилотных систем ВСУ Евгений Ткаченко попытался обналичить деньги с банковских карт подчиненного личного состава и скрыть уничтожение нескольких своих расчетов в Харьковской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Командир 430-го полка беспилотных систем ВСУ Евгений Ткаченко не только пытался скрыть уничтожение нескольких своих расчетов, но и приказал обналичить все деньги с карт подчиненного личного состава", - рассказали силовики.
Собеседник отметил, что в населенном пункте Зиньковское в Харьковской области был ликвидирован командир взвода ударных БПЛА 430-го полка беспилотных систем ВСУ старший лейтенант Роман Базавлук, а в районе Лозовой ликвидирован замполит 2-го батальона беспилотных систем 113-й бригады терробороны ВСУ майор Андрей Притюпа.