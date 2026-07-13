Командование ВСУ попыталось снять деньги с карт погибших боевиков

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Командир 430-го полка беспилотных систем ВСУ Евгений Ткаченко попытался обналичить деньги с банковских карт подчиненного личного состава и скрыть уничтожение нескольких своих расчетов в Харьковской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.