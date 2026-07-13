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Голикова заявила об увеличении охвата населения медицинской реабилитацией - РИА Новости, 13.07.2026
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11:39 13.07.2026
Голикова заявила об увеличении охвата населения медицинской реабилитацией

Голикова: охват медицинской реабилитацией в России вырос на 12 процентов

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Охват населения России медицинской реабилитацией был увеличен на 12% в 2025 году.
  • В России продолжают развивать медицинскую реабилитацию и протезно-ортопедическую помощь, введены отдельные нормативы оплаты и увеличено число случаев оказания этих услуг.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Охват населения России медицинской реабилитацией был увеличен на 12% в 2025 году, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Хочу сказать, что за 2025 год мы увеличили охват населения медицинской реабилитацией на 12%", - сказала Голикова в ходе совещания с другими вице-премьерами, говоря о плане мероприятий по реализации Стратегии развития здравоохранения до 2030 года.
Она уточнила, что в России продолжают развивать медицинскую реабилитацию и протезно-ортопедическую помощь. По словам вице-премьера, были введены отдельные нормативы оплаты, а также увеличено число случаев оказания медицинской реабилитации, санаторно-курортного лечения и протезно-ортопедической помощи участникам спецоперации.
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