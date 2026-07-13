Голикова заявила об увеличении охвата населения медицинской реабилитацией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Охват населения России медицинской реабилитацией был увеличен на 12% в 2025 году.
- В России продолжают развивать медицинскую реабилитацию и протезно-ортопедическую помощь, введены отдельные нормативы оплаты и увеличено число случаев оказания этих услуг.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Охват населения России медицинской реабилитацией был увеличен на 12% в 2025 году, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Хочу сказать, что за 2025 год мы увеличили охват населения медицинской реабилитацией на 12%", - сказала Голикова в ходе совещания с другими вице-премьерами, говоря о плане мероприятий по реализации Стратегии развития здравоохранения до 2030 года.
Она уточнила, что в России продолжают развивать медицинскую реабилитацию и протезно-ортопедическую помощь. По словам вице-премьера, были введены отдельные нормативы оплаты, а также увеличено число случаев оказания медицинской реабилитации, санаторно-курортного лечения и протезно-ортопедической помощи участникам спецоперации.