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Гарбузов: лифты КМЗ поставят в Белгородскую область по программе капремонта - РИА Новости, 13.07.2026
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
13:01 13.07.2026
Гарбузов: лифты КМЗ поставят в Белгородскую область по программе капремонта

Гарбузов: КМЗ поставит 22 лифта в Белгородскую область по программе капремонта

© Фото : Пресс-служба ДИППЛифт
Лифт - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Лифт
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Карачаровский механический завод (КМЗ) изготовит и поставит 22 пассажирских лифта для многоквартирных домов Белгородской области в рамках соглашения с региональным Фондом капитального ремонта, заявил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
"Московские промышленные предприятия активно участвуют в реализации инфраструктурных проектов по всей стране. В рамках программы капитального ремонта Карачаровский механический завод поставит в Белгородскую область 22 современных лифта для многоквартирных домов высотой от 12 до 17 этажей", — приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.
Он добавил, что обновление лифтового оборудования планируется завершить в 2026 году.
Так, в ходе реализации проекта предусмотрены замена и модернизация лифтового оборудования, ремонт шахт, машинных и блочных помещений, уточнили в пресс-службе. Кроме того, поставляемые лифты соответствуют современным стандартам энергоэффективности и комфорта, а также рассчитаны на длительный срок эксплуатации.
Генеральный директор КМЗ Дмитрий Сидельковский подчеркнул, что предприятие системно участвует в реализации программ по обновлению лифтового парка страны. С начала этого года в регионах России уже установили свыше 580 лифтов производства КМЗ. Мощности завода продолжают развиваться, что обеспечивает заказчиков современным оборудованием, соответствующим высоким требованиям качества и надежности.
Предприятие поставляет лифтовое оборудование в более чем 20 регионов России. КМЗ сотрудничает с фондами капитального ремонта Карачаево-Черкесской Республики, Ханты-Мансийского автономного округа, Липецкой, Тульской и других областей.
Ранее Гарбузов указывал, что пассажирские лифты "Сириус Плюс" и "Москвич" Карачаровского механического завода показали на стендах московского правительства и Минпромторга России в рамках международной промышленной выставки "Иннопром-2026" в Екатеринбурге.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваАнатолий Гарбузов
 
 
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