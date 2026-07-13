Гарбузов: лифты КМЗ поставят в Белгородскую область по программе капремонта

МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Карачаровский механический завод (КМЗ) изготовит и поставит 22 пассажирских лифта для многоквартирных домов Белгородской области в рамках соглашения с региональным Фондом капитального ремонта, заявил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.

"Московские промышленные предприятия активно участвуют в реализации инфраструктурных проектов по всей стране. В рамках программы капитального ремонта Карачаровский механический завод поставит в Белгородскую область 22 современных лифта для многоквартирных домов высотой от 12 до 17 этажей", — приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.

Он добавил, что обновление лифтового оборудования планируется завершить в 2026 году.

Так, в ходе реализации проекта предусмотрены замена и модернизация лифтового оборудования, ремонт шахт, машинных и блочных помещений, уточнили в пресс-службе. Кроме того, поставляемые лифты соответствуют современным стандартам энергоэффективности и комфорта, а также рассчитаны на длительный срок эксплуатации.

Генеральный директор КМЗ Дмитрий Сидельковский подчеркнул, что предприятие системно участвует в реализации программ по обновлению лифтового парка страны. С начала этого года в регионах России уже установили свыше 580 лифтов производства КМЗ. Мощности завода продолжают развиваться, что обеспечивает заказчиков современным оборудованием, соответствующим высоким требованиям качества и надежности.

Предприятие поставляет лифтовое оборудование в более чем 20 регионов России. КМЗ сотрудничает с фондами капитального ремонта Карачаево-Черкесской Республики, Ханты-Мансийского автономного округа, Липецкой, Тульской и других областей.