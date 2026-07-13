СМИ: Финляндия подготовилась к ядерной войне с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ Финляндия построила подземный город в рамках подготовки к возможным чрезвычайным ситуациям, включая нападение со стороны.

Подземное пространство состоит из 5,5 тысячи убежищ, которые могут вместить почти миллион человек.

В мирное время часть убежищ сдается в аренду для различных целей, включая размещение спортивных объектов и других заведений.

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Финляндия построила подземный город в рамках подготовки к противостоянию с Россией и защите от возможного ядерного удара, пишет британская газета Финляндия построила подземный город в рамках подготовки к противостоянию с Россией и защите от возможного ядерного удара, пишет британская газета Times

"Хельсинки может выглядеть как обычная скандинавская столица, но под его улицами скрывается подземный город из 5,5 тысячи убежищ, что хватит для размещения почти миллиона человек в случае ядерного удара или нападения со стороны", — говорится в материале.

По словам сотрудника отдела безопасности Юкка-Пекки Шродеруса, пространство подземного города может быть сдано в аренду, чтобы оно приносило пользу в мирное время.

"Городские власти построили убежища для экстренных случаев, но затем сдали в аренду. Хорошо, что они используются, так что мы знаем, что все работает, <...>", — сказал он.

Шродерус заявил, что внутри убежищ расположены олимпийские бассейны с водными горками, сауны, картинговые трассы, скейт-парки, церкви и центры стрельбы из лука.