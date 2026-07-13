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Этнофестиваль "Мир Сибири" собрал более 80 тыс гостей - РИА Новости, 13.07.2026
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09:42 13.07.2026
Этнофестиваль "Мир Сибири" собрал более 80 тыс гостей

Фестиваль «Мир Сибири» собрал 83 тысячи гостей

© Фото : с сайта фестиваля.Международный фестиваль этнической музыки и ремёсел "МИР Сибири"
Международный фестиваль этнической музыки и ремёсел МИР Сибири - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© Фото : с сайта фестиваля.
Международный фестиваль этнической музыки и ремёсел "МИР Сибири". Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 13 июл - РИА Новости. Международный этнический фестиваль "Мир Сибири", который в течение четырех дней проходил в красноярском Шушенском, собрал 83 тысячи гостей, в рамках мероприятия прошло 400 событий, сообщает пресс-центр фестиваля.
В 2026 году "Мир Сибири" получил эгиду Комиссии России по делам ЮНЕСКО и прошел при поддержке МИД РФ. Развитие событийного туризма является одной из задач нацпроекта "Туризм и гостеприимство".
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"Организаторы подвели итоги... За четыре дня марафон живого фолка собрал 83 тысячи посетителей и стал по-настоящему семейным событием... Более 400 мероприятий вошли в программу фестиваля... География участников фестиваля раскинулась от Дагестана до Сахалина, от Колумбии до Китая", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на разных площадках можно было встретить представителей Индии, Беларуси, Киргизии, Армении, Франции, Узбекистана и других стран. На Острове Отдыха в Шушенском установили более двух тысяч палаток.
Впервые состоялись старты карапузов – праздник для детей и родителей, бабушек и дедушек, где не было проигравших. Свои судьбы на "Мире Сибири" связали восемь пар из Красноярского края, Хакасии и Челябинской области. Они официально зарегистрировали брак. А во время гала-концерта подружки одной из участниц конкурсной программы устроили ей с супругом сюрприз – пара узнала пол будущего ребенка.
В конкурсной программе фестиваля приняли участие 43 финалиста из 16 регионов страны.
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Председатель жюри этномузыкального конкурса, фольклорист и музыкальный продюсер Сергей Старостин отметил особое место состязательной программы для тех, кто продвигает народную культуру.
"Мало таких многонациональных конкурсов. Все народы, населяющие Российскую Федерацию, могут здесь оказаться и представить свое искусство. И я не знаю других фестивалей, где бы присутствовало такое пестрое многонациональное жюри. Это авторитетные люди, каждый из них представляет культуру своего народа. В этом смысле конкурс на присуждение премии "МИРА" абсолютно уникален", - сказал Старостин.
XXII Международный фестиваль этнической музыки и ремесел "Мир Сибири" вошел в число мероприятий Года единства народов России. Концерты конкурсантов и почетных гостей можно пересмотреть в записи на сайте и в соцсетях фестиваля.
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