Пригласивший Путина на свадьбу журналист рассказал, как прошло венчание

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений и журналист Кирилл Бажанов с невестой Ольгой после обряда венчания

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений и журналист Кирилл Бажанов с невестой Ольгой после обряда венчания

Краткий пересказ от РИА ИИ Журналист из Екатеринбурга Кирилл Бажанов сделал предложение своей девушке во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным в декабре 2025 года.

Венчание Кирилла Бажанова и его невесты Ольги прошло 12 июля в праздник святых апостолов Петра и Павла.

На церемонии венчания присутствовали только близкие люди и коллеги журналиста.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июл – РИА Новости. Журналист из Екатеринбурга Кирилл Бажанов, сделавший предложение своей девушке в 2025 году на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, рассказал РИА Новости, что венчание прошло в узком кругу, помимо близких на церемонии присутствовали только коллеги.

Бажанов пришел на прямую линию с Путиным в декабре 2025 года в праздничном костюме и с плакатом "Хочу жениться!". Глава государства обратил внимание на его образ, заметив, что журналист оделся так, будто приготовился к самому акту бракосочетания. После чего Бажанов в прямом эфире сделал предложение своей девушке и пригласил Путина на свадьбу.

В минувшее воскресенье, 12 июля, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений написал в своем Telegram-канале, что Кирилл обвенчался с невестой Ольгой, митрополит пожелал молодой семье благополучия и счастья. В Екатеринбургской епархии РИА Новости уточнили, что венчание прошло в праздник святых апостолов Петра и Павла.