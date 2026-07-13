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Пригласивший Путина на свадьбу журналист рассказал, как прошло венчание - РИА Новости, 13.07.2026
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10:15 13.07.2026
Пригласивший Путина на свадьбу журналист рассказал, как прошло венчание

Пригласивший Путина на свадьбу журналист: венчание прошло в узком кругу

© Фото : Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский ЕвгенийМитрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений и журналист Кирилл Бажанов с невестой Ольгой после обряда венчания
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений и журналист Кирилл Бажанов с невестой Ольгой после обряда венчания - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© Фото : Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений и журналист Кирилл Бажанов с невестой Ольгой после обряда венчания
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Журналист из Екатеринбурга Кирилл Бажанов сделал предложение своей девушке во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным в декабре 2025 года.
  • Венчание Кирилла Бажанова и его невесты Ольги прошло 12 июля в праздник святых апостолов Петра и Павла.
  • На церемонии венчания присутствовали только близкие люди и коллеги журналиста.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июл – РИА Новости. Журналист из Екатеринбурга Кирилл Бажанов, сделавший предложение своей девушке в 2025 году на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, рассказал РИА Новости, что венчание прошло в узком кругу, помимо близких на церемонии присутствовали только коллеги.
Бажанов пришел на прямую линию с Путиным в декабре 2025 года в праздничном костюме и с плакатом "Хочу жениться!". Глава государства обратил внимание на его образ, заметив, что журналист оделся так, будто приготовился к самому акту бракосочетания. После чего Бажанов в прямом эфире сделал предложение своей девушке и пригласил Путина на свадьбу.
В минувшее воскресенье, 12 июля, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений написал в своем Telegram-канале, что Кирилл обвенчался с невестой Ольгой, митрополит пожелал молодой семье благополучия и счастья. В Екатеринбургской епархии РИА Новости уточнили, что венчание прошло в праздник святых апостолов Петра и Павла.
"Свадьба еще впереди, она, как и говорил, в конце июля будет, а это было венчание. Да, собрались узким кругом, помимо семьи и друзей были мои коллеги с ОТВ (областной телеканал – ред.)", – сказал Бажанов.
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений и журналист Кирилл Бажанов с невестой Ольгой после обряда венчания - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
Журналист из Екатеринбурга, пригласивший Путина на свадьбу, обвенчался
12 июля, 18:17
 
ЕкатеринбургРоссияВладимир Путин
 
 
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