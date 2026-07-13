На Сокольнической линии московского метро остановили движение

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Движение поездов от станции «Сокольники» до станции «Бульвар Рокоссовского» на Сокольнической линии московского метро остановлено.
- В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Движение от станции "Сокольники" до "Бульвара Рокоссовского" на Сокольнической линии московского метро остановлено, обратно поезда идут с увеличенными интервалами, сообщили в столичном департаменте транспорта.
Ранее дептранс информировал об увеличении интервалов движения на восточном участке Сокольнической линии для проверки инфраструктуры.
"На Сокольнической линии нет движения от станции "Сокольники" до станции "Бульвар Рокоссовского". В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - говорится в сообщении дептранса в канале на платформе "Макс".
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