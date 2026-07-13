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Овечкин заявил, что верит в чемпионство футбольного "Динамо" - РИА Новости Спорт, 13.07.2026
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Футбол
 
18:22 13.07.2026 (обновлено: 18:26 13.07.2026)
Овечкин заявил, что верит в чемпионство футбольного "Динамо"

Овечкин: верю в чемпионство "Динамо"

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкАлександр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Александр Овечкин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Овечкин верит в чемпионство футбольного клуба "Динамо" в предстоящем сезоне.
  • В прошлом сезоне "Динамо" заняло седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, а в мае на пост главного тренера команды вернулся Сандро Шварц.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Российский хоккеист клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин заявил РИА Новости, что верит в чемпионство футбольного клуба "Динамо".
В прошлом сезоне "Динамо" заняло седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В мае на пост главного тренера команды вернулся немец Сандро Шварц.
"Верю", - ответил Овечкин на вопрос, верит ли он в чемпионство "Динамо".
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ФутболСпортСандро ШварцАлександр ОвечкинХК Динамо (Москва)Вашингтон КэпиталзРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
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