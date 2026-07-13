Овечкин заявил, что верит в чемпионство футбольного "Динамо"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Овечкин верит в чемпионство футбольного клуба "Динамо" в предстоящем сезоне.
- В прошлом сезоне "Динамо" заняло седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, а в мае на пост главного тренера команды вернулся Сандро Шварц.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Российский хоккеист клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин заявил РИА Новости, что верит в чемпионство футбольного клуба "Динамо".
В прошлом сезоне "Динамо" заняло седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В мае на пост главного тренера команды вернулся немец Сандро Шварц.
"Верю", - ответил Овечкин на вопрос, верит ли он в чемпионство "Динамо".