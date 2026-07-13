Рейтинг@Mail.ru
Теннисист Баутиста-Агут завершил карьеру - РИА Новости Спорт, 13.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
22:41 13.07.2026
Теннисист Баутиста-Агут завершил карьеру

Победитель Кубка Дэвиса Баутиста-Агут завершил карьеру в 38 лет

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкРоберто Баутиста-Агут
Роберто Баутиста-Агут - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Испанец Роберто Баутиста-Агут объявил о завершении карьеры.
  • Последним соревнованием теннисиста стал выставочный турнир Кубок Короля в Испании, где он проиграл в полуфинале.
  • Баутиста-Агут заявил, что хотел, чтобы завершение карьеры состоялось в Испании, и Кубок Короля стал идеальным местом для прощания.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Бывший девятый номер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) испанец Роберто Баутиста-Агут объявил о завершении карьеры.
Последним соревнованием теннисиста стал выставочный турнир Кубок Короля в Испании, где он проиграл в полуфинале. В апреле Баутиста-Агут заявил, что завершит карьеру по окончании сезона-2026.
"Кубок Короля, который прошел в эти выходные, стал последним турниром в моей профессиональной карьере. Мне хотелось, чтобы завершение карьеры состоялось именно в Испании, и этот столь знаковый турнир стал идеальным местом для прощания. Спасибо за то, что превратили прощание в воспоминание, которое останется со мной на всю жизнь. Благодарю всех, кто был рядом со мной на протяжении этого пути. Сегодня я могу сказать, что это была непростая, но прекрасная история, ведь теннис дал мне очень многое", - написал теннисист в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Испанцу 38 лет. Он выступал на профессиональном уровне с 2005 года. На его счету 12 титулов ATP в одиночном разряде. В 2019 году Баутиста-Агут дошел до полуфинала Уимблдона и выиграл Кубок Дэвиса. В ноябре того же года он занимал девятое место в мировом рейтинге в одиночном разряде, что является его наивысшей позицией в нем.
Мирра Андреева - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
Мирра Андреева осталась на пятом месте в рейтинге WTA
Вчера, 08:08
 
ТеннисСпортРоберто Баутиста-АгутАссоциация теннисистов-профессионалов (ATP)Уимблдон
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Зенит
    Динамо Махачкала
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    ФK Челябинск
    СКА-Хабаровск
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Урал
    Торпедо
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал Тула
    Текстильщик
    2
    1
  • Теннис
    Завершен
    Я. Синнер
    Н. Джокович
    666
    444
  • Футбол
    15.07 22:00
    Англия
    Аргентина
  • Футбол
    14.07 22:00
    Франция
    Испания
  • Теннис
    Завершен
    А. Фери
    А. Зверев
    624
    766
  • Теннис
    Завершен
    К. Мухова
    Л. Носкова
    273
    656
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Норвегия
    Англия
    1
    2
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Аргентина
    Швейцария
    3
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала