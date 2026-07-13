Теннисист Баутиста-Агут завершил карьеру

"Кубок Короля, который прошел в эти выходные, стал последним турниром в моей профессиональной карьере. Мне хотелось, чтобы завершение карьеры состоялось именно в Испании, и этот столь знаковый турнир стал идеальным местом для прощания. Спасибо за то, что превратили прощание в воспоминание, которое останется со мной на всю жизнь. Благодарю всех, кто был рядом со мной на протяжении этого пути. Сегодня я могу сказать, что это была непростая, но прекрасная история, ведь теннис дал мне очень многое", - написал теннисист в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).