Краткий пересказ от РИА ИИ
- Испанец Роберто Баутиста-Агут объявил о завершении карьеры.
- Последним соревнованием теннисиста стал выставочный турнир Кубок Короля в Испании, где он проиграл в полуфинале.
- Баутиста-Агут заявил, что хотел, чтобы завершение карьеры состоялось в Испании, и Кубок Короля стал идеальным местом для прощания.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Бывший девятый номер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) испанец Роберто Баутиста-Агут объявил о завершении карьеры.
Последним соревнованием теннисиста стал выставочный турнир Кубок Короля в Испании, где он проиграл в полуфинале. В апреле Баутиста-Агут заявил, что завершит карьеру по окончании сезона-2026.
"Кубок Короля, который прошел в эти выходные, стал последним турниром в моей профессиональной карьере. Мне хотелось, чтобы завершение карьеры состоялось именно в Испании, и этот столь знаковый турнир стал идеальным местом для прощания. Спасибо за то, что превратили прощание в воспоминание, которое останется со мной на всю жизнь. Благодарю всех, кто был рядом со мной на протяжении этого пути. Сегодня я могу сказать, что это была непростая, но прекрасная история, ведь теннис дал мне очень многое", - написал теннисист в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Испанцу 38 лет. Он выступал на профессиональном уровне с 2005 года. На его счету 12 титулов ATP в одиночном разряде. В 2019 году Баутиста-Агут дошел до полуфинала Уимблдона и выиграл Кубок Дэвиса. В ноябре того же года он занимал девятое место в мировом рейтинге в одиночном разряде, что является его наивысшей позицией в нем.