Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Бахрейне прозвучала сирена воздушной тревоги.
- Министерство внутренних дел призвало жителей сохранять спокойствие и направиться в безопасное укрытие.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Сирена воздушной тревоги прозвучала в Бахрейне, жителей призывают искать укрытие, сообщило министерство внутренних дел страны.
"Сирена прозвучала. Призываем граждан и жителей сохранять спокойствие и направиться в безопасное укрытие", - говорится в сообщении министерства в соцсети X.
В публикации не приводятся другие подробности.