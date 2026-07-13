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В Бахрейне прозвучала сирена воздушной тревоги - РИА Новости, 13.07.2026
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04:58 13.07.2026
В Бахрейне прозвучала сирена воздушной тревоги

В Бахрейне прозвучал сигнал воздушной тревоги

© РИА Новости / Александр Мельников | Перейти в медиабанкМечеть Аль-Фатих в Бахрейне
Мечеть Аль-Фатих в Бахрейне - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Александр Мельников
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Мечеть Аль-Фатих в Бахрейне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Бахрейне прозвучала сирена воздушной тревоги.
  • Министерство внутренних дел призвало жителей сохранять спокойствие и направиться в безопасное укрытие.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Сирена воздушной тревоги прозвучала в Бахрейне, жителей призывают искать укрытие, сообщило министерство внутренних дел страны.
"Сирена прозвучала. Призываем граждан и жителей сохранять спокойствие и направиться в безопасное укрытие", - говорится в сообщении министерства в соцсети X.
В публикации не приводятся другие подробности.
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