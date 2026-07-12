Журналист из Екатеринбурга, пригласивший Путина на свадьбу, обвенчался

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений и журналист Кирилл Бажанов с невестой Ольгой после обряда венчания

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений и журналист Кирилл Бажанов с невестой Ольгой после обряда венчания

Краткий пересказ от РИА ИИ Журналист Кирилл Бажанов сделал предложение своей девушке в прямом эфире во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений сообщил, что Кирилл Бажанов обвенчался со своей невестой Олей в праздник святых апостолов Петра и Павла.

Митрополит выразил радость по поводу совершения венчания и пожелал молодой семье благополучия и счастья.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июл - РИА Новости. Журналист Кирилл Бажанов, сделавший предложение своей девушке в 2025 году на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, обвенчался с невестой, сообщил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

Бажанов пришел на прямую линию с Путиным в декабре 2025 года в праздничном костюме и с плакатом "Хочу жениться!". Глава государства обратил внимание на его образ, заметив, что журналист оделся так, будто приготовился к самому акту бракосочетания. После чего Бажанов в прямом эфире сделал предложение своей девушке и пригласил Путина на свадьбу.

"Сегодня с радостью выполнил указание президента. Помните, как на "Итогах года с Владимиром Путиным" екатеринбургский журналист Кирилл Бажанов в прямом эфире сделал предложение своей возлюбленной?... Сегодня возлюбленная Оля стала его счастливой супругой. Рад был совершить венчание Кирилла и Ольги", – написал митрополит в своем Telegram-канале

В местной епархии указали, что венчание прошло в праздник святых апостолов Петра и Павла. Также митрополит пожелал молодой семье благополучия и счастья. Дата регистрации брака не раскрывается.