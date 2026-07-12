Рейтинг@Mail.ru
Журналист из Екатеринбурга, пригласивший Путина на свадьбу, обвенчался - РИА Новости, 12.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:17 12.07.2026
Журналист из Екатеринбурга, пригласивший Путина на свадьбу, обвенчался

Пригласивший Путина на свадьбу журналист Бажанов из Екатеринбурга обвенчался

© Фото : Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский ЕвгенийМитрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений и журналист Кирилл Бажанов с невестой Ольгой после обряда венчания
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений и журналист Кирилл Бажанов с невестой Ольгой после обряда венчания - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© Фото : Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений и журналист Кирилл Бажанов с невестой Ольгой после обряда венчания
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Журналист Кирилл Бажанов сделал предложение своей девушке в прямом эфире во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.
  • Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений сообщил, что Кирилл Бажанов обвенчался со своей невестой Олей в праздник святых апостолов Петра и Павла.
  • Митрополит выразил радость по поводу совершения венчания и пожелал молодой семье благополучия и счастья.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июл - РИА Новости. Журналист Кирилл Бажанов, сделавший предложение своей девушке в 2025 году на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, обвенчался с невестой, сообщил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.
Бажанов пришел на прямую линию с Путиным в декабре 2025 года в праздничном костюме и с плакатом "Хочу жениться!". Глава государства обратил внимание на его образ, заметив, что журналист оделся так, будто приготовился к самому акту бракосочетания. После чего Бажанов в прямом эфире сделал предложение своей девушке и пригласил Путина на свадьбу.
Пекарня Машенька в посёлке Красково Московской области - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Владелец пекарни "Машенька" рассказал, какую выпечку пробовал Путин
25 января, 12:28
"Сегодня с радостью выполнил указание президента. Помните, как на "Итогах года с Владимиром Путиным" екатеринбургский журналист Кирилл Бажанов в прямом эфире сделал предложение своей возлюбленной?... Сегодня возлюбленная Оля стала его счастливой супругой. Рад был совершить венчание Кирилла и Ольги", – написал митрополит в своем Telegram-канале.
В местной епархии указали, что венчание прошло в праздник святых апостолов Петра и Павла. Также митрополит пожелал молодой семье благополучия и счастья. Дата регистрации брака не раскрывается.
В мае в разговоре с РИА Новости Бажанов не раскрыл точную дату торжества "из-за соображений безопасности", было известно, что его свадьба состоится "в июле в Екатеринбурге".
Президент РФ Владимир Путин и его школьная учительница Вера Дмитриевна Гуревич - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
Учительница Путина призналась, что верила в большое будущее своего ученика
16 июня, 19:28
 
РоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала