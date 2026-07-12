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Число жертв землетрясений в Венесуэле увеличилось - РИА Новости, 12.07.2026
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22:17 12.07.2026
Число жертв землетрясений в Венесуэле увеличилось

Число жертв землетрясения в Венесуэле возросло до 4490 человек

© РИА Новости / Эмилиано Гриллотти | Перейти в медиабанкСотрудники спасательных служб извлекают из-под завалов людей, пострадавших в результате землетрясения
Сотрудники спасательных служб извлекают из-под завалов людей, пострадавших в результате землетрясения - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости / Эмилиано Гриллотти
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Сотрудники спасательных служб извлекают из-под завалов людей, пострадавших в результате землетрясения
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число погибших в результате двойного землетрясения в Венесуэле 24 июня возросло до 4490 человек.
  • Повреждены 856 зданий, из которых 190 полностью обрушились, зарегистрировано 1202 афтершока.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Число погибших в результате двойного землетрясения в Венесуэле 24 июня возросло до 4490 человек, сообщил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес.
Ранее Родригес заявлял, что в результате землетрясений погибли 4333 человека.
«
"Число погибших - 4490",- говорится в сводке, опубликованной в Telegram-канале спикера.
По информации властей, в результате землетрясений повреждены 856 зданий, из которых 190 полностью обрушились, зарегистрировано 1202 афтершока. В ликвидации последствий стихийного бедствия задействованы 31 837 сотрудников экстренных служб, более 30 тысяч добровольцев и 2422 иностранных спасателя.
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