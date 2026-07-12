Число жертв землетрясений в Венесуэле увеличилось

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Число погибших в результате двойного землетрясения в Венесуэле 24 июня возросло до 4490 человек, сообщил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес.

По информации властей, в результате землетрясений повреждены 856 зданий, из которых 190 полностью обрушились, зарегистрировано 1202 афтершока. В ликвидации последствий стихийного бедствия задействованы 31 837 сотрудников экстренных служб, более 30 тысяч добровольцев и 2422 иностранных спасателя.