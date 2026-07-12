Краткий пересказ от РИА ИИ
- В воскресенье в Запорожье прогремели взрывы.
- Об этом сообщает агентство Укринформ в своем Telegram-канале.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в воскресенье в подконтрольном ВСУ Запорожье, сообщает агентство Укринформ.
"В Запорожье слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью Российской Федерации по итогам референдума в сентябре 2022 года. Россия контролирует 80% территории Запорожской области, сообщал в июне президент РФ Владимир Путин. Областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска.
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