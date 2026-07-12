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"Россия побеждает": журналист поразился внезапному признанию Залужного - РИА Новости, 12.07.2026
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"Россия побеждает": журналист поразился внезапному признанию Залужного

Журналист Христофору: Залужный фактически признал проигрыш Украины

© AP Photo / Efrem LukatskyВалерий Залужный
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Валерий Залужный. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный фактически признал поражение Украины в конфликте с Россией.
  • По словам Христофору, опубликованная Залужным статья свидетельствует о том, что Россия побеждает, несмотря на попытки Киева и Запада представить ситуацию иначе.
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Экс-главком ВСУ и посол Украины в Британии Валерий Залужный в своей новой статье фактически признал, что Киев терпит поражение в конфликте с Россией, сообщил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире YouTube-канала.
«
"А тем временем Залужный написал статью. Он сказал, что коллективному Западу пока не стоит объявлять о победе. Украина не победила, а Россия не проиграла. И в этой статье, если ее детально разобрать и прочитать все, что написал Залужный, то можно понять, что он фактически говорит о том, что Украина проигрывает. Нужно хорошенько вчитаться в эту статью и отсеять всю чушь от Залужного. <…> Но эта статья была явным признанием того, что Украина действительно проигрывает. Россия побеждает", — подметил обозреватель.
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