"Россия побеждает": журналист поразился внезапному признанию Залужного

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"А тем временем Залужный написал статью. Он сказал, что коллективному Западу пока не стоит объявлять о победе. Украина не победила, а Россия не проиграла. И в этой статье, если ее детально разобрать и прочитать все, что написал Залужный, то можно понять, что он фактически говорит о том, что Украина проигрывает. Нужно хорошенько вчитаться в эту статью и отсеять всю чушь от Залужного. <…> Но эта статья была явным признанием того, что Украина действительно проигрывает. Россия побеждает", — подметил обозреватель.