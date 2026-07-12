Захарова оценила ситуацию с безопасностью в Сахаро-Сахельском регионе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия остается полностью приверженной поддержанию стабильности в Сахаро-Сахельском регионе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
- Ситуация с безопасностью в регионе остается сложной из-за активизации террористических организаций, отметила Захарова.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Россия остается полностью приверженной поддержанию стабильности в Сахаро-Сахельском регионе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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"Россия по-прежнему полностью привержена поддержанию стабильности в Сахаро-Сахельском регионе", - сказала Захарова в интервью марокканскому изданию Barlaman Today.
По ее словам, ситуация с безопасностью в регионе остается чрезвычайно сложной, что обусловлено активизацией террористических организаций.
Глава МИД Буркина-Фасо на пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в среду отметил, что РФ поддержала страны Альянса государств Сахеля в области безопасности во время важного для этих стран этапа и продолжает поддерживать до сих пор
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