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Захарова оценила ситуацию с безопасностью в Сахаро-Сахельском регионе - РИА Новости, 12.07.2026
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19:15 12.07.2026 (обновлено: 19:17 12.07.2026)
Захарова оценила ситуацию с безопасностью в Сахаро-Сахельском регионе

Захарова: Россия привержена поддержанию стабильности в Сахаро-Сахельском регионе

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия остается полностью приверженной поддержанию стабильности в Сахаро-Сахельском регионе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
  • Ситуация с безопасностью в регионе остается сложной из-за активизации террористических организаций, отметила Захарова.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Россия остается полностью приверженной поддержанию стабильности в Сахаро-Сахельском регионе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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"Россия по-прежнему полностью привержена поддержанию стабильности в Сахаро-Сахельском регионе", - сказала Захарова в интервью марокканскому изданию Barlaman Today.

По ее словам, ситуация с безопасностью в регионе остается чрезвычайно сложной, что обусловлено активизацией террористических организаций.
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В миреРоссияБуркина-ФасоСахельМария ЗахароваСергей Лавров
 
 
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