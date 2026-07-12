Захарова оценила ситуацию с безопасностью в Сахаро-Сахельском регионе

"Россия по-прежнему полностью привержена поддержанию стабильности в Сахаро-Сахельском регионе", - сказала Захарова в интервью марокканскому изданию Barlaman Today .

По ее словам, ситуация с безопасностью в регионе остается чрезвычайно сложной, что обусловлено активизацией террористических организаций.