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СМИ назвали неочевидную причину развития болезни сердца - РИА Новости, 12.07.2026
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17:57 12.07.2026
СМИ назвали неочевидную причину развития болезни сердца

Daily Mail: потребление обезжиренных продуктов может вызвать проблемы с сердцем

© Фото : Freepik/ArtPhoto_studio3k Врач-кардиолог
Врач-кардиолог - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© Фото : Freepik/ArtPhoto_studio3k
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Потребление пищевой продукции без жира может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям.
  • При удалении жира из продуктов производители часто добавляют сахар, соль или загустители, что способствует развитию болезней сердца и набору веса.
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Потребление пищевой продукции, не содержащей жира, может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, пишет Daily Mail со ссылкой кардиолога Оливера Гаттманна.
«
"Когда из продукта убирают жир, производители часто добавляют сахар, соль или загустители, чтобы компенсировать нехватку вкуса и фактуры", — рассказал он изданию.
По его словам, такие жирозаменители способствуют развитию болезни сердца и набору веса.
Специалист также посоветовал не принимать пищу слишком близко по времени ко сну.
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