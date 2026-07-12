СМИ назвали неочевидную причину развития болезни сердца

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Потребление пищевой продукции без жира может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям.
- При удалении жира из продуктов производители часто добавляют сахар, соль или загустители, что способствует развитию болезней сердца и набору веса.
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Потребление пищевой продукции, не содержащей жира, может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, пишет Daily Mail со ссылкой кардиолога Оливера Гаттманна.
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"Когда из продукта убирают жир, производители часто добавляют сахар, соль или загустители, чтобы компенсировать нехватку вкуса и фактуры", — рассказал он изданию.
По его словам, такие жирозаменители способствуют развитию болезни сердца и набору веса.
Специалист также посоветовал не принимать пищу слишком близко по времени ко сну.
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