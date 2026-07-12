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Володин расспросил подписчиков о навязывании платных услуг - РИА Новости, 12.07.2026
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16:36 12.07.2026
Володин расспросил подписчиков о навязывании платных услуг

Володин спросил подписчиков, прекратилось ли навязывание платных услуг

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Вячеслав Володин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вячеслав Володин спросил подписчиков в своем канале на платформе "Макс", прекратились ли случаи навязывания дополнительных платных товаров и услуг.
  • Он напомнил, что с сентября 2025 года запрещено навязывание и создание условий, изначально предполагающих приобретение дополнительных товаров, работ и услуг, а также предусмотрена административная ответственность за это правонарушение.
  • Спустя полчаса после публикации лидирует вариант ответа "да".
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале на платформе в "Макс" спросил подписчиков, прекратились ли случаи навязывания дополнительных платных товаров и услуг.
Он напомнил, что в прошлом году был принят федеральный закон, который защитил права граждан и установил ограничение на навязывание людям дополнительных платных услуг. Володин уточнил, что с сентября 2025 года любое навязывание и создание условий, изначально предполагающих приобретение дополнительных товаров, работ и услуг, запрещено, а также за это правонарушение предусмотрена административная ответственность.
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"Решил узнать ваше мнение: Прекратились ли случаи навязывания дополнительных платных товаров или услуг?", - написал председатель Госдумы в своем канале на платформе в "Макс".
По его словам, о необходимости введения такой нормы подписчики просили в обращениях и комментариях, отмечая, что сталкиваются с подобным при пользовании услугами банков, приобретении авиа- и железнодорожных билетов, покупке пакетов связи и подписок и так далее.
В публикации предлагается три варианта ответа: "да", "нет" с уточнением написать в комментариях, где человек сталкивался с навязыванием и "не обращал(а) внимания".
Спустя полчаса после публикации лидирует вариант ответа "да".
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