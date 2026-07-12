Краткий пересказ от РИА ИИ Циклон с ливнями, грозами и порывистым ветром обрушился на Санкт-Петербург 11 июля.

Система водоотведения "Водоканала" приняла за сутки свыше 4 миллионов кубометров сточных вод, что вдвое превышает норму.

Бригады "Водоканала" продолжают дежурить в городе и обеспечивают отвод воды там, где она еще не принята канализацией.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл – РИА Новости. Бригады "Водоканала" продолжают ликвидировать последствия циклона в Санкт-Петербурге, который обрушился на город в субботу, сообщает предприятие.

Циклон с ливнями, грозами и порывистым ветром обрушился на Северную столицу 11 июля. В Приморском районе выпало 77 миллиметров осадков при месячной норме июля 83 миллиметра. Также в Калининском и Курортнонм райоге выпало 70,79 миллиметра и 69,92 миллиметра осадков соответственно. Сверхрасчетные дожди были зафиксированы в 11 районах.

"Водоканалу" благодаря комплексу предпринятых для борьбы со стихией мер удалось избежать катастрофических последствий от огромного количества осадков", - говорится в сообщении на платформе "Макс".

Как сообщает предприятие, система водоотведения "Водоканала" до сих пор работает в режиме максимальной гидравлической нагрузки и приняла за сутки свыше 4 миллиона кубометров сточных вод, что вдвое превышает норму.

Городская канализация была заранее подготовлена к приему дождевого стока. При выпадении нормативного количества осадков она принимает весь объем воды. Однако мощный ливень превысил пропускную способность водоприемных устройств и сетей — на улицах возникали локальные скопления воды.

В настоящее время на многих участках она полностью принята системой водоотведения, в том числе на улице Уточкина, перекрестке проспекта Королева и улицы Уточкина, площади Сикорского, Комендантской площади, проспекте Испытателей, проспекте Энгельса.