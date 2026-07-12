Краткий пересказ от РИА ИИ
- Аэропорты "Внуково" и "Домодедово" принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.
- Введены временные ограничения на использование воздушного пространства в районе аэропортов для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Аэропорты "Внуково" и "Домодедово" принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация.
"Аэропорты "Внуково" и "Домодедово" принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней. Возможны корректировки в расписании рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропортов, уточнили в ведомстве.