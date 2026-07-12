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Россияне взяли три золота в последний день юниорского ЧЕ по велоспорту - РИА Новости Спорт, 12.07.2026
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20:48 12.07.2026
Россияне взяли три золота в последний день юниорского ЧЕ по велоспорту

Россияне взяли три золота в последний день юниорского ЧЕ по велоспорту на треке

© UEC, Roberto BettiniЧемпионат Европы по велоспорту на треке
Чемпионат Европы по велоспорту на треке - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© UEC, Roberto Bettini
Чемпионат Европы по велоспорту на треке. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В заключительный соревновательный день чемпионата Европы по велоспорту на треке российские спортсмены победили в трех дисциплинах.
  • Золото в спринте среди юниоров завоевал Михаил Демиш, в мэдисоне среди юниорок первое место заняли Ольга Костина и Ангелина Новолодская, а среди молодежи в кейрине победил Никита Кирильцев.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Российские спортсмены победили в трех дисциплинах в заключительный соревновательный день чемпионата Европы по велоспорту на треке среди юниоров и молодежи (до 23 лет), который проходит в Котбусе (Германия).
У юниоров золото в спринте завоевал россиянин Михаил Демиш. В двух заездах он победил итальянца Маттео Джирелли. В мэдисоне среди юниорок первое место заняли Ольга Костина и Ангелина Новолодская.
Среди молодежи золото в кейрине завоевал Никита Кирильцев. В мэдисоне бронзовыми призерами стали Полина Даньшина и Аглая Кокарева.
Чемпионат Европы завершился 12 июля. Российские спортсмены выступили на турнире в нейтральном статусе.
Велоспорт. Трек - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
Россиянка завоевала золото в омниуме на юниорском ЧЕ по велоспорту
10 июля, 22:57
 
СпортВелоспортГерманияОльга Костина
 
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