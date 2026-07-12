Россияне взяли три золота в последний день юниорского ЧЕ по велоспорту

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В заключительный соревновательный день чемпионата Европы по велоспорту на треке российские спортсмены победили в трех дисциплинах.
- Золото в спринте среди юниоров завоевал Михаил Демиш, в мэдисоне среди юниорок первое место заняли Ольга Костина и Ангелина Новолодская, а среди молодежи в кейрине победил Никита Кирильцев.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Российские спортсмены победили в трех дисциплинах в заключительный соревновательный день чемпионата Европы по велоспорту на треке среди юниоров и молодежи (до 23 лет), который проходит в Котбусе (Германия).
У юниоров золото в спринте завоевал россиянин Михаил Демиш. В двух заездах он победил итальянца Маттео Джирелли. В мэдисоне среди юниорок первое место заняли Ольга Костина и Ангелина Новолодская.
Среди молодежи золото в кейрине завоевал Никита Кирильцев. В мэдисоне бронзовыми призерами стали Полина Даньшина и Аглая Кокарева.
Чемпионат Европы завершился 12 июля. Российские спортсмены выступили на турнире в нейтральном статусе.