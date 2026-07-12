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Британская полиция исключила политический мотив в убийстве Уиддкомб - РИА Новости, 12.07.2026
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15:55 12.07.2026
Британская полиция исключила политический мотив в убийстве Уиддкомб

Британская полиция исключила политическую мотивацию в убийстве политика Уиддкомб

© Depositphotos.com / k biggsСотрудник полиции Великобритании
Сотрудник полиции Великобритании - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© Depositphotos.com / k biggs
Сотрудник полиции Великобритании. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Британская полиция исключила политическую мотивацию в деле об убийстве Энн Уиддкомб.
  • Помощник главного констебля полиции Девона и Корнуолла Мэтт Лонгман заявил, что на данном этапе нет ничего, что указывало бы на политическую мотивацию убийцы.
ЛОНДОН, 12 июл - РИА Новости. Британская полиция исключила политическую мотивацию в деле об убийстве правого политика Энн Уиддкомб.
Ране по подозрению в убийстве Уиддкомб был задержан 28-летний белый гражданин Великобритании.
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"На данном этапе нет ничего, что указывало бы на политическую мотивацию", - заявил помощник главного констебля полиции Девона и Корнуолла Мэтт Лонгман в ходе пресс-конференции с британскими телеканалами.
Он отметил, что полицейские пока не установили мотивацию убийцы. Больше в связи с делом никто не разыскивается, дальнейшая угроза общественности отсутствует, добавил Лонгман.
Ранее в полиции подчеркнули, не видят признаков терроризма в связи с данным убийством.
Уиддкомб с 2023 года являлась пресс-секретарем правой партии Reform UK по вопросам миграции. До этого она в течение 23 лет она была членом парламента от Мейдстоуна в графстве Кент. С 1994 по 1997 год Уиддкомб была заместителем министра внутренних дел и занятости в правительстве премьер-министра Джона Мейджора.
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После ухода из парламента она начала телевизионную карьеру, приняв участие в танцевальном шоу Strictly Come Dancing в 2010 году и в реалити-шоу Celebrity Big Brother в 2018 году.
Уиддкомб придерживалась социально-консервативных взглядов, выступая против легализации абортов, эвтаназии и движения ЛГБТ*, а также поддерживала введение смертной казни. В 2019 году она выступила против решения премьера Дэвида Кэмерона легализовать однополые браки, чем вызвала шквал критики в свой адрес со стороны левых.
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