Британская полиция исключила политический мотив в убийстве Уиддкомб

Краткий пересказ от РИА ИИ Британская полиция исключила политическую мотивацию в деле об убийстве Энн Уиддкомб.

Помощник главного констебля полиции Девона и Корнуолла Мэтт Лонгман заявил, что на данном этапе нет ничего, что указывало бы на политическую мотивацию убийцы.

ЛОНДОН, 12 июл - РИА Новости. Британская полиция исключила политическую мотивацию в деле об убийстве правого политика Энн Уиддкомб.

Ране по подозрению в убийстве Уиддкомб был задержан 28-летний белый гражданин Великобритании

« "На данном этапе нет ничего, что указывало бы на политическую мотивацию", - заявил помощник главного констебля полиции Девона и Корнуолла Мэтт Лонгман в ходе пресс-конференции с британскими телеканалами.

Он отметил, что полицейские пока не установили мотивацию убийцы. Больше в связи с делом никто не разыскивается, дальнейшая угроза общественности отсутствует, добавил Лонгман.

Ранее в полиции подчеркнули, не видят признаков терроризма в связи с данным убийством.

Уиддкомб с 2023 года являлась пресс-секретарем правой партии Reform UK по вопросам миграции. До этого она в течение 23 лет она была членом парламента от Мейдстоуна в графстве Кент. С 1994 по 1997 год Уиддкомб была заместителем министра внутренних дел и занятости в правительстве премьер-министра Джона Мейджора.

После ухода из парламента она начала телевизионную карьеру, приняв участие в танцевальном шоу Strictly Come Dancing в 2010 году и в реалити-шоу Celebrity Big Brother в 2018 году.

Уиддкомб придерживалась социально-консервативных взглядов, выступая против легализации абортов, эвтаназии и движения ЛГБТ*, а также поддерживала введение смертной казни. В 2019 году она выступила против решения премьера Дэвида Кэмерона легализовать однополые браки, чем вызвала шквал критики в свой адрес со стороны левых.