Среди отравившихся на курорте в Турции есть иностранные граждане

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В турецком курортном городе Кушадасы госпитализировали около 30 человек с подозрением на пищевое отравление.
- Среди пострадавших есть иностранные граждане.
- Национальная принадлежность пострадавших не разглашается в соответствии с турецким законодательством о защите персональных данных.
АНКАРА, 12 июл – РИА Новости. Среди госпитализированных с подозрением на пищевое отравление в турецком курортном городе Кушадасы есть иностранные граждане, однако турецкое законодательство не позволяет раскрывать их национальную принадлежность, заявили РИА Новости в государственной больнице Кушадасы.
Ранее местный портал Turizmnews сообщил, что около 30 человек были госпитализированы после предполагаемого пищевого отравления в пятизвездочном отеле курорта Кушадасы. По данным властей, специалисты уже отобрали пробы продуктов питания и воды для лабораторного анализа, причины инцидента устанавливаются.
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"Среди госпитализированных есть иностранные граждане, однако мы не имеем права разглашать сведения об их национальности", — сообщили РИА Новости в больнице в ответ на вопрос о наличии граждан РФ среди пострадавших.
В медучреждении уточнили, что лечение пострадавших продолжается, при этом информацию об их гражданстве и персональных данных запрещено разглашать в соответствии с законодательством о защите персональных данных.
Кушадасы является одним из крупнейших курортов на побережье Эгейского моря.
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27 сентября 2025, 16:42