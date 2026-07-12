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Среди отравившихся на курорте в Турции есть иностранные граждане - РИА Новости, 12.07.2026
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22:24 12.07.2026
Среди отравившихся на курорте в Турции есть иностранные граждане

РИА Новости: среди госпитализированных с отравлением в Турции есть иностранцы

© РИА Новости / Виктория ВиатрисСкорая помощь в Турции
Скорая помощь в Турции - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости / Виктория Виатрис
Скорая помощь в Турции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В турецком курортном городе Кушадасы госпитализировали около 30 человек с подозрением на пищевое отравление.
  • Среди пострадавших есть иностранные граждане.
  • Национальная принадлежность пострадавших не разглашается в соответствии с турецким законодательством о защите персональных данных.
АНКАРА, 12 июл – РИА Новости. Среди госпитализированных с подозрением на пищевое отравление в турецком курортном городе Кушадасы есть иностранные граждане, однако турецкое законодательство не позволяет раскрывать их национальную принадлежность, заявили РИА Новости в государственной больнице Кушадасы.
Ранее местный портал Turizmnews сообщил, что около 30 человек были госпитализированы после предполагаемого пищевого отравления в пятизвездочном отеле курорта Кушадасы. По данным властей, специалисты уже отобрали пробы продуктов питания и воды для лабораторного анализа, причины инцидента устанавливаются.
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"Среди госпитализированных есть иностранные граждане, однако мы не имеем права разглашать сведения об их национальности", — сообщили РИА Новости в больнице в ответ на вопрос о наличии граждан РФ среди пострадавших.
В медучреждении уточнили, что лечение пострадавших продолжается, при этом информацию об их гражданстве и персональных данных запрещено разглашать в соответствии с законодательством о защите персональных данных.
Кушадасы является одним из крупнейших курортов на побережье Эгейского моря.
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