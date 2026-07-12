Среди отравившихся на курорте в Турции есть иностранные граждане

Краткий пересказ от РИА ИИ В турецком курортном городе Кушадасы госпитализировали около 30 человек с подозрением на пищевое отравление.

Среди пострадавших есть иностранные граждане.

Национальная принадлежность пострадавших не разглашается в соответствии с турецким законодательством о защите персональных данных.

АНКАРА, 12 июл – РИА Новости. Среди госпитализированных с подозрением на пищевое отравление в турецком курортном городе Кушадасы есть иностранные граждане, однако турецкое законодательство не позволяет раскрывать их национальную принадлежность, заявили РИА Новости в государственной больнице Кушадасы.

Ранее местный портал Turizmnews сообщил, что около 30 человек были госпитализированы после предполагаемого пищевого отравления в пятизвездочном отеле курорта Кушадасы. По данным властей, специалисты уже отобрали пробы продуктов питания и воды для лабораторного анализа, причины инцидента устанавливаются.

« "Среди госпитализированных есть иностранные граждане, однако мы не имеем права разглашать сведения об их национальности", — сообщили РИА Новости в больнице в ответ на вопрос о наличии граждан РФ среди пострадавших.

В медучреждении уточнили, что лечение пострадавших продолжается, при этом информацию об их гражданстве и персональных данных запрещено разглашать в соответствии с законодательством о защите персональных данных.