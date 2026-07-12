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В РСТ рассказали, сколько стоит недельный тур в Китай в июле - РИА Новости, 12.07.2026
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Туризм
 
00:39 12.07.2026
В РСТ рассказали, сколько стоит недельный тур в Китай в июле

Стоимость тура в Китай в июле начинается от 93 тысяч рублей

© РИА Новости / Анна Раткогло Туристы на острове Хайнань, КНР
Туристы на острове Хайнань, КНР - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости / Анна Раткогло
Туристы на острове Хайнань, КНР. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Стоимость недельного тура в Китай в июле начинается от 93 450 рублей на двоих с проживанием в четырехзвездочном отеле с завтраками.
  • Недельный тур в Абхазию с проживанием в четырехзвездочном отеле с полным пансионом начинается от 97 тысяч рублей на двоих.
  • Стоимость недельного тура в Египет начинается от 105 800 рублей на двоих с проживанием в четырехзвездочном отеле по системе «все включено».
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Стоимость недельного тура в Китай в июле начинается от 93,5 тысяч рублей на двоих с перелетом и проживанием в отеле 4 звезды с завтраками, рассказали РИА Новости в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
Китай с проживанием в отеле 4 звезды на завтраках можно от 93 450 рублей, в отеле 5 звезд - от 99 250 рублей", - рассказали в РСТ, ссылаясь на данные агрегатора "Слетать.ру" за июль 2026 года.
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При этом цена недельного тура в Абхазию с проживанием в четырехзвездочном отеле, но с полным пансионом в июле начинается от 97 тысяч рублей на двоих. Отмечается, что забронировать тур в Турцию можно за 97,3 тысячи рублей с проживанием в отеле аналогичной звездности, но по системе "все включено", а отдых в пятизвездочном отеле начинается от 113 тысяч рублей.
В Египет же можно отправиться по стоимости от 105,8 тысячи рублей на двоих с проживанием в отеле 4 звезды по системе "все включено", а в отеле 5 звезд стоимость начинается от 114,4 тысячи. "В Таиланд с проживанием в отеле 4 звезды на полупансионе можно от 106 050 рублей, в отеле 5 звезд - от 110 000 рублей", - добавили в РСТ.
При этом цена недельного тура во Вьетнам с проживанием в четырехзвездочном отеле с типом питания "завтраки" начинается от 111,6 тысячи рублей на двоих, в отеле 5 звезд - от 123,5 тысячи рублей.
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