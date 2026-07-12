В РСТ рассказали, сколько стоит недельный тур в Китай в июле

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Стоимость недельного тура в Китай в июле начинается от 93,5 тысяч рублей на двоих с перелетом и проживанием в отеле 4 звезды с завтраками, рассказали РИА Новости в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

В Египет же можно отправиться по стоимости от 105,8 тысячи рублей на двоих с проживанием в отеле 4 звезды по системе "все включено", а в отеле 5 звезд стоимость начинается от 114,4 тысячи. "В Таиланд с проживанием в отеле 4 звезды на полупансионе можно от 106 050 рублей, в отеле 5 звезд - от 110 000 рублей", - добавили в РСТ.