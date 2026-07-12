ЦИК завершил прием документов от политических партий

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия России завершила прием документов от политических партий для заверения списков кандидатов в депутаты Государственной думы девятого созыва.

Центральная избирательная комиссия РФ уже заверила списки кандидатов от ЛДПР, КПРФ, "Единой России", "Новых людей", "Яблока" и Партии пенсионеров.

Кроме того, завершился прием документов для участия в выборах депутатов Госдумы от самовыдвиженцев, всего в порядке самовыдвижения по одномандатным округам выдвинуто 80 кандидатов.