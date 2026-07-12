ЦИК завершил прием документов от политических партий

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Центральная избирательная комиссия России завершила прием документов от политических партий для заверения списков кандидатов в депутаты Государственной думы девятого созыва.
- Документы для участия в выборах представили 11 политических партий: все парламентские и шесть непарламентских.
- Также завершился прием документов от самовыдвиженцев, всего по одномандатным округам выдвинуто 80 кандидатов.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия России завершила прием документов от политических партий для заверения списков кандидатов в депутаты Государственной думы девятого созыва.
Ранее председатель ЦИК России Элла Памфилова сообщала, что в 18.00 мск 12 июля истечет срок подачи документов политическими партии для заверения списков кандидатов в депутаты Государственной думы, двери Центральной избирательной комиссии закроются.
Всего для участия в выборах документы в Центризбирком представили 11 политических партий: все парламентские - "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Новые люди" и "Справедливая Россия", а также шесть непарламентских - Партия пенсионеров, Партия прямой демократии, "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина" и "Зеленые".
Центральная избирательная комиссия РФ уже заверила списки кандидатов от ЛДПР, КПРФ, "Единой России", "Новых людей", "Яблока" и Партии пенсионеров.
Кроме того, завершился прием документов для участия в выборах депутатов Госдумы от самовыдвиженцев, всего в порядке самовыдвижения по одномандатным округам выдвинуто 80 кандидатов.
Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва состоятся 20 сентября 2026 года. Президент России Владимир Путин ранее называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.