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ЦИК завершил прием документов от политических партий - РИА Новости, 12.07.2026
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Выборы в Государственную думу
 
18:13 12.07.2026
ЦИК завершил прием документов от политических партий

ЦИК завершил прием документов от политических партий для участия в выборах в ГД

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗаседание ЦИК России
Заседание ЦИК России - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Заседание ЦИК России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Центральная избирательная комиссия России завершила прием документов от политических партий для заверения списков кандидатов в депутаты Государственной думы девятого созыва.
  • Документы для участия в выборах представили 11 политических партий: все парламентские и шесть непарламентских.
  • Также завершился прием документов от самовыдвиженцев, всего по одномандатным округам выдвинуто 80 кандидатов.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия России завершила прием документов от политических партий для заверения списков кандидатов в депутаты Государственной думы девятого созыва.
Ранее председатель ЦИК России Элла Памфилова сообщала, что в 18.00 мск 12 июля истечет срок подачи документов политическими партии для заверения списков кандидатов в депутаты Государственной думы, двери Центральной избирательной комиссии закроются.
Сдача документов кандидатами от партии Партия прямой демократии в депутаты Госдумы РФ девятого созыва - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
ЦИК принял у Партии прямой демократии документы для участия в выборах в ГД
11 июля, 10:11
Всего для участия в выборах документы в Центризбирком представили 11 политических партий: все парламентские - "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Новые люди" и "Справедливая Россия", а также шесть непарламентских - Партия пенсионеров, Партия прямой демократии, "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина" и "Зеленые".
Центральная избирательная комиссия РФ уже заверила списки кандидатов от ЛДПР, КПРФ, "Единой России", "Новых людей", "Яблока" и Партии пенсионеров.
Кроме того, завершился прием документов для участия в выборах депутатов Госдумы от самовыдвиженцев, всего в порядке самовыдвижения по одномандатным округам выдвинуто 80 кандидатов.
Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва состоятся 20 сентября 2026 года. Президент России Владимир Путин ранее называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
Символика партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
ЦИК заверил списки кандидатов в Госдуму от "Единой России"
10 июля, 10:15
 
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