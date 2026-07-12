Рейтинг@Mail.ru
Священник раскрыл смысл праздника Петра и Павла - РИА Новости, 12.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
03:04 12.07.2026
Священник раскрыл смысл праздника Петра и Павла

Священник Борисов: пример апостолов Петра и Павла учит признавать свою неправоту

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк Распятие в руках священнослужителя
Распятие в руках священнослужителя - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Распятие в руках священнослужителя
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Профессор Московской духовной академии священник Антоний Борисов рассказал, что на примере апостолов Петра и Павла православным рекомендуется признавать свою неправоту и не врать себе и окружающим.
  • В Русской православной церкви завершился Апостольский, или Петров пост, который начался 8 июня и длился 34 дня, а 12 июля Церковь встречает праздник апостолов Петра и Павла.
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Православным на примере апостолов Петра и Павла рекомендуется признавать свою неправоту и не врать себе и окружающим, рассказал РИА Новости профессор Московской духовной академии, кандидат богословия, служитель столичного храма Воскресения Словущего в Брюсовом переулке, священник Антоний Борисов.
В Русской православной церкви завершился Апостольский, или Петров пост – один из четырех многодневных постов. В 2026 году он начался 8 июня и длился 34 дня. Последний день поста всегда приходится на 11 июля, а уже 12 июля Церковь встречает праздник апостолов Петра и Павла, в честь которых пост и назван.
Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
В РПЦ предложили ввести раздельное обучение в средней школе
6 июля, 15:59
"Каких-то особых обрядовых традиций, связанных с днем памяти апостолов Петра и Павла, в Русской Церкви не существует. Но совершая память святых, верующие обращаются к ним с молитвой, ищут вдохновения и укрепления. Православные христиане, завершая Апостольский пост, призываются к тому, чтобы, подражая Петру и Павлу, искать правду Божию, не врать себе и людям, на словах утверждая одно, а на деле осуществляя противоположное", – сказал отец Антоний Борисов.
По его словам, на примере этих святых видно, что даже великие подвижники – тоже люди, которые могут совершать ошибки. "Петр предал Христа в ночь ареста Спасителя. Павел до обретения веры во Христа был гонителем Церкви. Но оба они нашли мужество признать неправоту, покаяться и внутренне измениться", – пояснил священник.
Еще один важный урок, который дает праздник святых апостолов, касается отношения к другим людям, ведь Петр и Павел были очень разными по происхождению, образованию, первоначальному роду занятий.
Открытие памятника Петру и Февронии в Великом Новгороде - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
Священник рассказал, что нужно сделать в День семьи, любви и верности
8 июля, 08:04
"Не всегда у них отношения были гладкими. Павел однажды укорил Петра за лукавство – тот выборочно соблюдал правила кошерной пищи. Петр же сетовал, что Павел облекает проповедь в далеко не всем понятную форму. Но при всех имевшихся противоречиях апостолы находили силы трудиться вместе, друг друга уважали и ценили, потому что действовали не во славу свою, а во славу Божию", – рассказал священник.
Таким образом, продолжил он, жизненные пути апостолов дают яркий пример того, что "нужно искать правду Божию, а не врать себе и окружающим, бесконечно цепляясь за призрачные иллюзии и сомнительные оправдания".
"А еще мы призываемся видеть в окружающих образ Божий, уважать и ценить находящихся рядом с нами людей, становясь не помехой, а проводником для благодати Божией в наш искаженный злом и ложью мир. Такими проводниками и стали святые апостолы Петр и Павел, открывшие языческому миру правду о Боге и человеке", – заключил собеседник агентства.
Что важно знать об усыновлении в России - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
В РПЦ призвали Госдуму поддержать принцип приоритета кровных родственников
6 июля, 18:09
 
РелигияРелигияРусская православная церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала