Священник раскрыл смысл праздника Петра и Павла

Краткий пересказ от РИА ИИ Профессор Московской духовной академии священник Антоний Борисов рассказал, что на примере апостолов Петра и Павла православным рекомендуется признавать свою неправоту и не врать себе и окружающим.

В Русской православной церкви завершился Апостольский, или Петров пост, который начался 8 июня и длился 34 дня, а 12 июля Церковь встречает праздник апостолов Петра и Павла.

МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Православным на примере апостолов Петра и Павла рекомендуется признавать свою неправоту и не врать себе и окружающим, рассказал РИА Новости профессор Московской духовной академии, кандидат богословия, служитель столичного храма Воскресения Словущего в Брюсовом переулке, священник Антоний Борисов.

В Русской православной церкви завершился Апостольский, или Петров пост – один из четырех многодневных постов. В 2026 году он начался 8 июня и длился 34 дня. Последний день поста всегда приходится на 11 июля, а уже 12 июля Церковь встречает праздник апостолов Петра и Павла, в честь которых пост и назван.

"Каких-то особых обрядовых традиций, связанных с днем памяти апостолов Петра и Павла, в Русской Церкви не существует. Но совершая память святых, верующие обращаются к ним с молитвой, ищут вдохновения и укрепления. Православные христиане, завершая Апостольский пост, призываются к тому, чтобы, подражая Петру и Павлу, искать правду Божию, не врать себе и людям, на словах утверждая одно, а на деле осуществляя противоположное", – сказал отец Антоний Борисов.

По его словам, на примере этих святых видно, что даже великие подвижники – тоже люди, которые могут совершать ошибки. "Петр предал Христа в ночь ареста Спасителя. Павел до обретения веры во Христа был гонителем Церкви. Но оба они нашли мужество признать неправоту, покаяться и внутренне измениться", – пояснил священник.

Еще один важный урок, который дает праздник святых апостолов, касается отношения к другим людям, ведь Петр и Павел были очень разными по происхождению, образованию, первоначальному роду занятий.

"Не всегда у них отношения были гладкими. Павел однажды укорил Петра за лукавство – тот выборочно соблюдал правила кошерной пищи. Петр же сетовал, что Павел облекает проповедь в далеко не всем понятную форму. Но при всех имевшихся противоречиях апостолы находили силы трудиться вместе, друг друга уважали и ценили, потому что действовали не во славу свою, а во славу Божию", – рассказал священник.

Таким образом, продолжил он, жизненные пути апостолов дают яркий пример того, что "нужно искать правду Божию, а не врать себе и окружающим, бесконечно цепляясь за призрачные иллюзии и сомнительные оправдания".