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В Раде считают, что Свириденко станет послом Украины в США - РИА Новости, 12.07.2026
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15:50 12.07.2026
В Раде считают, что Свириденко станет послом Украины в США

Депутат Рады Железняк: украинский экс-премьер Свириденко может стать послом США

CC BY 2.0 / Foreign, Commonwealth & Development Office / Yulia SvyrydenkoЮлия Свириденко
Юлия Свириденко - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
CC BY 2.0 / Foreign, Commonwealth & Development Office / Yulia Svyrydenko
Юлия Свириденко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экс-премьер Украины Юлия Свириденко может быть назначена послом в США.
  • Владимир Зеленский заявил о намерении обновить состав кабмина и сменить Юлию Свириденко на посту премьера страны.
  • Среди возможных кандидатов на должность нового премьера — министр энергетики Денис Шмыгаль, министр обороны Михаил Федоров, глава «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий и мэр Харькова Игорь Терехов.
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Экс-премьер Украины Юлия Свириденко может быть назначена послом в США, кресло главы правительства могут занять, в частности министр обороны Михаил Федоров, министр энергетики Денис Шмыгаль, глава "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий и мэр Харькова Игорь Терехов, утверждает депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
Ранее в воскресенье Владимир Зеленский заявил о намерении обновить состав кабмина и сменить Юлию Свириденко на посту премьера страны. Позже Свириденко подтвердила свою отставку с должности премьера.
«

"Свириденко, похоже, идет на посла США. Это значит, что она покидает пост премьера и будет обновлено все правительство", - написал Железняк в своем Telegram-канале.

По его словам, кандидата на должность нового премьера пока нет. Но рассматриваются бывший премьер, а сейчас министр энергетики Денис Шмышаль, министр обороны Федоров, глава "Нафтогаз Украины" Корецкий" и мэр Харькова Терехов.
Верховная рада 16 июля 2025 года приняла отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля, что повлекло отставку всего кабмина, а уже на следующий день парламент утвердил новый состав правительства во главе с новым премьером Юлией Свириденко, которая ранее возглавляла министерство экономики.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
Зеленский отправил премьера в отставку
Вчера, 14:42
 
В миреСШАХарьковУкраинаМихаил ФедоровДенис ШмыгальИгорь ТереховНафтогаз УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
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