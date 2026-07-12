В Раде считают, что Свириденко станет послом Украины в США

Краткий пересказ от РИА ИИ Экс-премьер Украины Юлия Свириденко может быть назначена послом в США.

Владимир Зеленский заявил о намерении обновить состав кабмина и сменить Юлию Свириденко на посту премьера страны.

Среди возможных кандидатов на должность нового премьера — министр энергетики Денис Шмыгаль, министр обороны Михаил Федоров, глава «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий и мэр Харькова Игорь Терехов.

МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Экс-премьер Украины Юлия Свириденко может быть назначена послом в США, кресло главы правительства могут занять, в частности министр обороны Михаил Федоров, министр энергетики Денис Шмыгаль, глава "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий и мэр Харькова Игорь Терехов, утверждает депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

Ранее в воскресенье Владимир Зеленский заявил о намерении обновить состав кабмина и сменить Юлию Свириденко на посту премьера страны. Позже Свириденко подтвердила свою отставку с должности премьера.

« "Свириденко, похоже, идет на посла США. Это значит, что она покидает пост премьера и будет обновлено все правительство", - написал Железняк в своем Telegram-канале.

По его словам, кандидата на должность нового премьера пока нет. Но рассматриваются бывший премьер, а сейчас министр энергетики Денис Шмышаль, министр обороны Федоров, глава "Нафтогаз Украины" Корецкий" и мэр Харькова Терехов.