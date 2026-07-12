Свириденко подтвердила отставку с должности премьера Украины

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Юлия Свириденко подтвердила свою отставку с должности премьер-министра Украины.
- Владимир Зеленский заявил о намерении обновить состав кабинета министров и сменить Свириденко на посту премьера.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Юлия Свириденко подтвердила в воскресенье свою отставку с должности премьера Украины после заявления Владимира Зеленского о намерении обновить состав кабинета министров.
"Горжусь тем, что имела честь возглавлять правительство... Обсудили с президентом также наши дальнейшие шаги", - написала Свириденко в своем Telegram-канале.
В воскресенье Зеленский заявил о намерении обновить состав кабмина и сменить Свириденко на посту премьера страны. Он заявил о том, что предложил Свириденко возглавить новое "направление". По словам Зеленского, он рассчитывает провести соответствующие замены в правительстве "вместе с парламентариями".
Верховная рада 16 июля 2025 года приняла отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля, что повлекло отставку всего кабмина, а уже на следующий день парламент утвердил новый состав правительства во главе со Свириденко, которая ранее возглавляла министерство экономики.
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