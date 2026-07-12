Свириденко подтвердила отставку с должности премьера Украины

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Юлия Свириденко подтвердила в воскресенье свою отставку с должности премьера Украины после заявления Владимира Зеленского о намерении обновить состав кабинета министров.

"Горжусь тем, что имела честь возглавлять правительство... Обсудили с президентом также наши дальнейшие шаги", - написала Свириденко в своем Telegram-канале.