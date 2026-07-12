Рейтинг@Mail.ru
Свириденко подтвердила отставку с должности премьера Украины - РИА Новости, 12.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:18 12.07.2026 (обновлено: 15:44 12.07.2026)
Свириденко подтвердила отставку с должности премьера Украины

Свириденко подтвердила отставку с должности премьера после заявления Зеленского

© AP Photo / Vadym SarakhanЮлия Свириденко
Юлия Свириденко - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© AP Photo / Vadym Sarakhan
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Юлия Свириденко подтвердила свою отставку с должности премьер-министра Украины.
  • Владимир Зеленский заявил о намерении обновить состав кабинета министров и сменить Свириденко на посту премьера.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Юлия Свириденко подтвердила в воскресенье свою отставку с должности премьера Украины после заявления Владимира Зеленского о намерении обновить состав кабинета министров.
"Горжусь тем, что имела честь возглавлять правительство... Обсудили с президентом также наши дальнейшие шаги", - написала Свириденко в своем Telegram-канале.
В воскресенье Зеленский заявил о намерении обновить состав кабмина и сменить Свириденко на посту премьера страны. Он заявил о том, что предложил Свириденко возглавить новое "направление". По словам Зеленского, он рассчитывает провести соответствующие замены в правительстве "вместе с парламентариями".
Верховная рада 16 июля 2025 года приняла отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля, что повлекло отставку всего кабмина, а уже на следующий день парламент утвердил новый состав правительства во главе со Свириденко, которая ранее возглавляла министерство экономики.
Владимир Зеленский во время встречи с сенатором США Линдси Грэмом* - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
Зеленский сделал заявление после смерти Грэма*
Вчера, 14:45
 
УкраинаВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала