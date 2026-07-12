США объявили о начале ударов по Ирану

ВАШИНГТОН, 12 июл — РИА Новости. Центральное командование ВС США объявило об ударах по Ирану после блокировки Ормузского пролива со стороны КСИР .

CENTCOM в соцсети X. "В ответ Соединенные Штаты заставляют заплатить высокую цену, продолжая ослаблять способности Ирана по нападению на гражданских моряков и коммерческие суда, свободно проходящие через пролив. Удары наносятся по распоряжению верховного главнокомандующего", — говорится в публикации

В городах Ассалуйе, Конарек, Бендер-Аббас, Сирик и Чахбехар на юге страны, а также на острове Кешм прогремели взрывы.

РЛС воздушного и надводного наблюдения, склады и площадки пуска ракет и беспилотников, а также установки зенитных снарядов. По данным корреспондента Axios Барака Равида, США атаковаливоздушного и надводного наблюдения, склады и площадки пуска ракет и беспилотников, а также установки зенитных снарядов.

В ночь на воскресенье Иран объявил о закрытии Ормузского пролива до окончания американского вмешательства в регионе.

Соединенные Штаты начали обстрелы в ночь на 8 июля, несмотря на подписанный меморандум , который предполагает завершение военного конфликта. Они обосновали это реакцией на действия ИРИ против коммерческих судов в контролируемой ей акватории.