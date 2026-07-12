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США объявили о начале ударов по Ирану - РИА Новости, 12.07.2026
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02:52 12.07.2026 (обновлено: 10:55 12.07.2026)
США объявили о начале ударов по Ирану

Командование ВС США подтвердило нанесение ударов по Ирану

© REUTERS / U.S. Central CommandАмериканские военные наносят удар по Ирану. 11 июля 2026
Американские военные наносят удар по Ирану. 11 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© REUTERS / U.S. Central Command
Американские военные наносят удар по Ирану. 11 июля 2026
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ВАШИНГТОН, 12 июл — РИА Новости. Центральное командование ВС США объявило об ударах по Ирану после блокировки Ормузского пролива со стороны КСИР.
"В ответ Соединенные Штаты заставляют заплатить высокую цену, продолжая ослаблять способности Ирана по нападению на гражданских моряков и коммерческие суда, свободно проходящие через пролив. Удары наносятся по распоряжению верховного главнокомандующего", — говорится в публикации CENTCOM в соцсети X.
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В городах Ассалуйе, Конарек, Бендер-Аббас, Сирик и Чахбехар на юге страны, а также на острове Кешм прогремели взрывы.
По данным корреспондента Axios Барака Равида, США атаковали РЛС воздушного и надводного наблюдения, склады и площадки пуска ракет и беспилотников, а также установки зенитных снарядов.
В ночь на воскресенье Иран объявил о закрытии Ормузского пролива до окончания американского вмешательства в регионе.
Соединенные Штаты начали обстрелы в ночь на 8 июля, несмотря на подписанный меморандум, который предполагает завершение военного конфликта. Они обосновали это реакцией на действия ИРИ против коммерческих судов в контролируемой ей акватории.
Исламская республика в ответ наносила удары по военной инфраструктуре США на Ближнем Востоке. МИД страны назвал агрессию Вашингтона серьезным нарушением достигнутых договоренностей.
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