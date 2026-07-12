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Спецоперация, 12 июля: ВС России ударили по портовой инфраструктуре Украины - РИА Новости, 12.07.2026
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Специальная военная операция на Украине
 
18:01 12.07.2026

Спецоперация, 12 июля: ВС России ударили по портовой инфраструктуре Украины

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие в зоне СВО . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армия России нанесла групповые удары высокоточным оружием и ударными беспилотниками по объектам портовой инфраструктуры на Украине.
  • В портах Одесса и Черноморск поражены объекты логистических центров, хранилища горюче-смазочных материалов, два сухогруза, морской паром и патрульный катер прикрытия.
  • Украинским средствам ПВО не удается перехватывать баллистические ракеты Вооруженных сил России, сообщает французская газета Monde.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Армия России ночью нанесла групповые удары высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотниками, поражены объекты портовой инфраструктуры на Украине, сообщило министерство обороны РФ.
В порту "Одесса" поражены объекты логистического центра компании "Одтранс", перевозящей военные грузы, а в порту "Черноморск" - объекты перегрузочного центра, использовавшиеся в военных целях, и хранилища горюче-смазочных материалов. Кроме того, в порту "Черноморск" поражены два сухогруза и морской паром, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ, а также патрульный катер прикрытия.
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11 июля, 15:17
Украинским средствам ПВО не удается перехватывать баллистические ракеты Вооруженных сил России, сообщает французская газета Monde. Издание пишет, что украинская ПВО столкнулась с невозможностью перехвата баллистических ракет 6 июля и 11 июля.
ВСУ за сутки потеряли 1465 военнослужащих и 585 беспилотников.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 673 самолета, 284 вертолета, 179 525 беспилотных летательных аппаратов, 665 зенитных ракетных комплексов, 30 128 танков и других боевых бронированных машин, 1 756 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35 735 орудий полевой артиллерии и минометов, 66 299 единиц специальной военной автомобильной техники.

Новости с ЛБС

Группы воздушного прикрытия группировки войск "Восток" отразили массированную атаку беспилотников ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.
Артиллерийские расчеты Д-30 группировки войск "Восток" уничтожили сеть из семи опорных пунктов ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.
Российский военнослужащий Андрей Иванов обнаружил в ходе одного из эпизодов СВО скопление техники, с помощью которой ВСУ собирались наступать на позиции ВС РФ, машины противника были уничтожены артиллеристами, сообщили в Минобороны РФ.
Артиллеристы и операторы дронов группировки "Север" с начала июля уничтожили более 60 блиндажей ВСУ в Харьковской области, используя реактивные системы, ствольную артиллерию и БПЛА, сообщил РИА Новости офицер с позывным Карта.
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Вчера, 04:31

Уничтожение инфраструктуры ВСУ

Вооруженные Силы России ударом "Герани" уничтожили склад вооружения в Черниговской области, использовавшийся ВСУ для хранения беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.
Также расчет беспилотников "Герань" нанес удар по используемой в интересах ВСУ газораспределительной станции в Донецкой Народной Республике.

Удары ВСУ по мирным

Число атак ВСУ на регионы России выросли на 20% с июня, заявил посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник.
Мужчина погиб в результате атаки дронов ВСУ на Самарскую область, еще три человека, в том числе ребенок, пострадали, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
Ребенок, получивший ранения в результате атаки дрона ВСУ в городе Грайворон Белгородской области, скончался в больнице, сообщил оперативный штаб региона.
В результате атаки ВСУ на объекты в Энергодаре погибли четверо человек, сообщил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
Две женщины ранены в результате атаки ВСУ в Рыльском районе Курской области, у обеих ранения ног, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
Один человек погиб, пятеро ранены в ЛНР в результате атак украинских БПЛА в выходные, сообщает глава региона Леонид Пасечник.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаЗапорожская областьВячеслав ФедорищевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Вооруженные силы УкраиныРодион МирошникАндрей Иванов
 
 
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