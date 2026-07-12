Бойцы "Севера" уничтожили более 15 дронов ВСУ на Харьковском направлении

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мобильные огневые группы «Севера» уничтожили более 15 разведывательных дронов ВСУ на харьковском направлении.
- Для уничтожения высоколетящих целей МОГ используют турели с пулеметами и специализированные зенитные дроны «Елка».
- Ежедневный контроль воздушного пространства и уничтожение беспилотников ВСУ осуществляется силами подразделений РЭБ, пунктов воздушного наблюдения и расчетами FPV-дронов.
БЕЛГОРОД, 12 июл - РИА Новости. Мобильные огневые группы (МОГ) "Севера" уничтожили более 15 разведывательных дронов ВСУ самолетного типа на харьковском направлении, используя для поражения высоколетящих целей турели с пулеметами и специализированные зенитные дроны "Елка", сообщил РИА Новости командир взвода с позывным Крона.
"Мобильные огневые группы 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" уничтожили более 15 разведывательных дронов ВСУ самолетного типа на харьковском направлении… Для уничтожения высоколетящих целей используем турели из пулеметов калибра 7,62 мм и 12,7 мм, а также специализированные зенитные дроны "Елка", - рассказал командир.
Он подчеркнул, что ежедневный контроль воздушного пространства и уничтожение беспилотников ВСУ осуществляется силами подразделений радиоэлектронной борьбы, пунктов воздушного наблюдения, а также расчетами FPV-дронов. Крона добавил, что выстроенная система противодействия лишает противника возможности наводить удары по гражданской инфраструктуре и вести разведку.
По его словам, для подавления вражеских БПЛА используются современные станции РЭБ, средства ПВО и стрелковое оружие.
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