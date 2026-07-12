Бойцы "Севера" уничтожили более 15 дронов ВСУ на Харьковском направлении

Краткий пересказ от РИА ИИ Мобильные огневые группы «Севера» уничтожили более 15 разведывательных дронов ВСУ на харьковском направлении.

Для уничтожения высоколетящих целей МОГ используют турели с пулеметами и специализированные зенитные дроны «Елка».

Ежедневный контроль воздушного пространства и уничтожение беспилотников ВСУ осуществляется силами подразделений РЭБ, пунктов воздушного наблюдения и расчетами FPV-дронов.

БЕЛГОРОД, 12 июл - РИА Новости. Мобильные огневые группы (МОГ) "Севера" уничтожили более 15 разведывательных дронов ВСУ самолетного типа на харьковском направлении, используя для поражения высоколетящих целей турели с пулеметами и специализированные зенитные дроны "Елка", сообщил РИА Новости командир взвода с позывным Крона.

"Мобильные огневые группы 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" уничтожили более 15 разведывательных дронов ВСУ самолетного типа на харьковском направлении… Для уничтожения высоколетящих целей используем турели из пулеметов калибра 7,62 мм и 12,7 мм, а также специализированные зенитные дроны "Елка", - рассказал командир.

Он подчеркнул, что ежедневный контроль воздушного пространства и уничтожение беспилотников ВСУ осуществляется силами подразделений радиоэлектронной борьбы, пунктов воздушного наблюдения, а также расчетами FPV-дронов. Крона добавил, что выстроенная система противодействия лишает противника возможности наводить удары по гражданской инфраструктуре и вести разведку.