Краткий пересказ от РИА ИИ Артиллеристы и операторы дронов группировки «Север» с начала июля уничтожили более 60 блиндажей ВСУ в Харьковской области.

Огневое поражение было нанесено с использованием реактивной и ствольной артиллерии, а также подразделений беспилотных систем.

Беспилотники самолетного типа применяются для мониторинга местности и изучения сил врага на харьковском направлении, они способны залетать вглубь территории Украины на расстояние около 100 километров.

БЕЛГОРОД, 12 июл - РИА Новости. Артиллеристы и операторы дронов группировки "Север" с начала июля уничтожили более 60 блиндажей ВСУ в Харьковской области, используя реактивные системы, ствольную артиллерию и БПЛА, сообщил РИА Новости офицер с позывным Карта.

"Артиллеристы и операторы беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" нанесли огневое поражение и уничтожили более 60 блиндажей ВСУ Харьковской области с начала июля. Огневое поражение было нанесено с использованием реактивной и ствольной артиллерии, а также подразделений беспилотных систем", - рассказал начальник отделения планирования и противодействия БПС 11-го АК.

По его данным, огневое поражение наносилось по выявленным в ходе качественной разведки местам скопления живой силы, техники, а также пунктам управления и временной дислокации противника.

Карта уточнил, что для мониторинга местности и изучения сил врага на харьковском направлении применяются беспилотники самолетного типа, которые способны залетать в глубь территории Украины на расстояние около 100 километров. Мощные камеры и стабильная передача сигнала позволяют вести детальную разведку круглосуточно.