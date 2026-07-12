Краткий пересказ от РИА ИИ
- Артиллеристы и операторы дронов группировки «Север» с начала июля уничтожили более 60 блиндажей ВСУ в Харьковской области.
- Огневое поражение было нанесено с использованием реактивной и ствольной артиллерии, а также подразделений беспилотных систем.
- Беспилотники самолетного типа применяются для мониторинга местности и изучения сил врага на харьковском направлении, они способны залетать вглубь территории Украины на расстояние около 100 километров.
БЕЛГОРОД, 12 июл - РИА Новости. Артиллеристы и операторы дронов группировки "Север" с начала июля уничтожили более 60 блиндажей ВСУ в Харьковской области, используя реактивные системы, ствольную артиллерию и БПЛА, сообщил РИА Новости офицер с позывным Карта.
"Артиллеристы и операторы беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" нанесли огневое поражение и уничтожили более 60 блиндажей ВСУ в Харьковской области с начала июля. Огневое поражение было нанесено с использованием реактивной и ствольной артиллерии, а также подразделений беспилотных систем", - рассказал начальник отделения планирования и противодействия БПС 11-го АК.
По его данным, огневое поражение наносилось по выявленным в ходе качественной разведки местам скопления живой силы, техники, а также пунктам управления и временной дислокации противника.
Карта уточнил, что для мониторинга местности и изучения сил врага на харьковском направлении применяются беспилотники самолетного типа, которые способны залетать в глубь территории Украины на расстояние около 100 километров. Мощные камеры и стабильная передача сигнала позволяют вести детальную разведку круглосуточно.
"В результате огневого поражения противник понес невосполнимые потери, были разрушены блиндажи и инженерные сооружения. Это позволило дезорганизовать противника и нарушить его взаимодействие и управление подразделениями на линии боевого соприкосновения", - добавил собеседник агентства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18